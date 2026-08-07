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Quarant’anni di Festa della Municeddha: arriva la candidatura a “Evento di Qualità” UNPLI Pro Loco d’Italia

In foto da sinistra: Franco Russo, Past President - Oronzo Piccinno, Presidente Pro Loco Cerceto - Giuseppe Russo, Vicepresidente

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