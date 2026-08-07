Quarant’anni di Festa della Municeddha: arriva la candidatura a “Evento di Qualità” UNPLI Pro Loco d’Italia

Mancano pochi giorni ma a Cannole è tutto pronto. Lunedì 10 agosto inizia la grande Festa per un compleanno speciale: quello della Municeddha che compie quarant’anni.

Un traguardo importante e Festa della Municeddha ci arriva con un riconoscimento che nessuna sagra di paese mette in conto: la segnalazione sul quotidiano britannico The Guardian.

Il 26 luglio The Guardian ha inserito, infatti, Festa della Municeddha tra le sette migliori sagre d’Italia, in un servizio della sezione Travel dedicato alle feste che, per qualche sera d’estate, portano in piazza tradizioni autentiche e le identità di territori capaci di raccontarsi attraverso il cibo e le esperienze gastronomiche di qualità.

Il quarantennale porta con sé un’altra bella notizia. Dopo il prestigioso riconoscimento di Sagra di Qualità, la Festa della Municeddha è oggi candidata al titolo di “Evento di Qualità” assegnato da UNPLI Nazionale. È il gradino più alto del sistema di certificazione delle Pro Loco italiane, che valuta la qualità organizzativa, la sicurezza alimentare, la sostenibilità e la capacità di una manifestazione di generare valore per la propria comunità.

Nata da un’iniziativa della Pro Loco Cerceto di Cannole, la Festa della Municeddha ha visto la sua prima edizione nel 1985. Questi traguardi sono oggi, a distanza di 40 anni, la misura di quanta strada sia stata fatta e con quale impatto.

L’impatto della Festa è, infatti, oggetto da sette anni di una ricerca scientifica continuativa e indipendente condotta dal team del professore Giuseppe Attanasi, direttore del CIMEO – Laboratorio di Economia Sperimentale della Sapienza Università di Roma: oltre centomila presenze per edizione, con una quota di pubblico turistico, che sceglie di trascorrere almeno una serata a Cannole, stabilmente sopra il 20% e salita al 27% nel 2025. Sono numeri misurati, non stimati. Insieme alla Notte della Taranta, la Festa della Municeddha è l’unico evento pugliese valutato con continuità sotto i profili economico, turistico, sociologico e mediatico. Anche questo un elemento di valore per la Pro Loco e per Festa della Municeddha.

Ma questi non sono i risultati del lavoro dei singoli, dietro tutto questo, ogni agosto, ci sono oltre 250 volontari.

“Ci hanno scelto tra le sette migliori sagre d’Italia proprio nell’anno in cui compiamo quarant’anni: è una coincidenza che ci commuove – sono state le parole del Presidente della Pro Loco Cerceto, Oronzo Piccinno – Quarant’anni fa un gruppo di amici scelse una lumaca per dare visibilità a Cannole: oggi quella lumaca è su un quotidiano internazionale. Il merito non è di nessuno di noi in particolare, è di 250 volontari e, soprattutto, delle nostre donne che ogni agosto si dedicano, instancabili, a rendere grande questa festa. Essere oggi l’unico evento pugliese candidato al riconoscimento nazionale “Evento di Qualità” certificato UNPLI, ci dice che la strada è quella giusta. Certo, questa candidatura non è un traguardo per noi ma l’incoraggiamento a fare sempre meglio. Per la nostra comunità e per il Salento intero.”

Cinque serate di gusto, tradizione e sorprese

A rendere diversa questa edizione, però, non è soltanto la cifra tonda. Il quarantennale della Festa della Municeddha è l’occasione per raccontare anni di relazioni che sono cresciute, di amicizie che si sono rafforzate e di nuove collaborazioni che sono nate: la partnership con la BCC di Terra d’Otranto, che genererà iniziative di valore soprattutto per i giovani; i quaranta alberi di ulivo che l’Associazione OlivaMi ha regalato alla Pro Loco Cerceto e che la Pro Loco donerà alla comunità di Cannole, nel segno della rigenerazione del territorio ferito dalla Xylella; la partnership con Anffas Lecce, che ha scelto Festa della Municeddha per essere veramente inclusiva e accessibile. E poi si festeggeranno i dieci anni di sodalizio con il MotoClub Salentum Terrae e del progetto condiviso “Go slow, vai piano, ane chianu” sulla sicurezza stradale. Partnership di spessore quella con i giornalisti dell’Associazione Italian Travel Press. Nuova collaborazione anche con il portale in lingua tedesca ‘Mangia Italiano’. A raccontare, minuto per minuto, la quarantesima Festa della Municeddha, anche quest’anno, ci sarà, poi, Radio Salentina con il suo Q-Box e tutti gli speaker con interviste agli artisti e ai protagonisti di questa edizione speciale.

Accanto a tutto questo, grande soddisfazione per la presenza di IKEA Lecce, che ha scelto Festa della Municeddha per la condivisione di valori e di presenza costante accanto alle comunità. IKEA Lecce allestirà alcuni spazi dell’evento.

Di questo quarantennale, poi, resteranno anche due ricordi che gli ospiti potranno portare con sé. Il primo è l’annullo filatelico realizzato con Poste Italiane, disponibile presso lo spazio dedicato e nella sola giornata di lunedì 10 agosto, per bollare le cartoline filateliche realizzate per l’occasione in tiratura limitata di 500 pezzi, che riproducono un’opera pittorica dell’artista Elia Stomaci di Cannole realizzata in occasione della Prima Edizione della Festa. Il secondo è il gadget ufficiale del quarantennale, una municeddha in terracotta accompagnata da un testo che ne racconta il significato: un omaggio all’artigianato e alla cultura salentina. Portarla con sé, consentirà di portare a casa un pezzo di questa meravigliosa Festa.

Cosa si mangia alla Festa della Municeddha?

Durante le cinque serate della Festa, dal 10 al 14 agosto, ovviamente si potrà gustare la municeddha che viene proposta nelle tre preparazioni tipiche della tradizione: alla cannolese, al sugo e arrostita, servite negli stand gastronomici e nell’Area Ristorante, comodamente serviti. L’Area Stand e l’Area Ristorante aprono ogni sera alle ore 20.00.

Ma non ci sono solo le municeddhe in questa bellissima festa! Tutti i gusti e i palati sono accontentati con proposte anche solo vegetali come l’ottimo antipasto alla contadina, le pittule calde e le focacce rustiche, il tutto accompagnato dall’ottimo pane casereccio. Ogni sera, inoltre, sarà disponibile anche il pane casereccio per celiaci del Forno Zio Giglio di Lecce. Perché quando diciamo che la nostra Festa è per tutti, intendiamo proprio tutti.

Festa della Municeddha, la Festa di tutti e per tutti.

Il programma serata d’apertura – 10 agosto

20.00 Taglio del nastro e inaugurazione ufficiale della 40esima edizione

20.15 Primo timbro dell’annullo filatelico con Poste Italiane

Sul Palco:

21.30 Sciacuddhuzzi Ensemble

22.45 Balla Live

01.00 – 03.00 dj set Alberto Minnella e voce Francesco Cairo.

Il programma musicale — 11 – 14 agosto

Martedì 11 agosto: 21.45 Kamafei; 23.15 Nessuna Pretesa; dall’01.00 alle 03.00 la consolle passa a Lamar.

Mercoledì 12 agosto: 21.45 Controrchestra Big Band; 23.15 il Gruppo Folk 2000 e I Scianari con il “Balla Balla in Tour”; dall’01.00 alle 03.00 dj set di Barby Dj.

Giovedì 13 agosto: 21.45 Makaria; 23.15 Enzo Petrachi & Orchestra Folk; dall’01.00 alle 03.00 dj set di Muerch con la voce di PTK.

Il gran finale è venerdì 14 agosto: alle 23.00 arriva Antonio Castrignanò & Taranta Sounds, tra le voci più riconoscibili della musica popolare salentina nel mondo; a chiudere i quarant’anni della Festa, dall’01.00 alle 03.00, il dj set di Adamo Cotardo con Frakatame Voice.

Ogni sera gli stand gastronomici aprono alle ore 20.00; dall’01.00 l’Area Cocktail Bar accompagna il finale di notte con cocktail, cornetti caldi e dj set.

Festa della Municeddha gode del patrocinio della Provincia di Lecce, del Comune di Cannole e della rete UNPLI – Unione Nazionale Pro Loco d’Italia ed è sostenuta dalla Regione Puglia e Pugliapromozione.

Il Guardian ha indicato la strada. Da lunedì, a Cannole, c’è una piazza che aspetta.

40ª Festa della Municeddha

Cannole (Le), 10-14 agosto 2026

Apertura stand gastronomici dalle ore 20.00