Quindici anni, la cuccia al sole e il caldo torrido: salvato un cane sul balcone

SALENTO – Quindici anni, una cuccia sistemata sul balcone e il sole a picco. Per un cane anziano, in una delle giornate più calde dell’estate, quelle condizioni potevano diventare un problema serio. A far scattare l’intervento sono stati i carabinieri, che hanno chiesto un sopralluogo alle Guardie Ecozoofile N.O.G.E.Z. di Lecce. Il cane è stato messo al sicuro e trasferito in un ambiente fresco e idoneo.

L’intervento è avvenuto ieri, lunedì 3 agosto, nell’ambito dei controlli sul benessere degli animali esposti alle alte temperature. Gli operatori hanno raggiunto l’abitazione in questione e verificato le condizioni in cui veniva tenuto l’animale, trovando la cuccia esposta al sole e una disponibilità limitata di zone d’ombra.

Il cane, considerata anche l’età avanzata, è stato sottoposto a particolare attenzione. Al termine del sopralluogo è stato redatto un verbale e l’animale è stato sistemato in un ambiente fresco, dove si trova attualmente in condizioni di sicurezza.

Il proprietario ha spiegato agli operatori le difficoltà familiari legate alla presenza di un figlio allergico al pelo del cane. Ha inoltre manifestato la disponibilità a valutare una cessione volontaria dell’animale, qualora questa fosse necessaria per garantirne il benessere.

La vicenda non è però conclusa. Nel corso della settimana è previsto un nuovo sopralluogo per verificare l’evoluzione della situazione e valutare eventuali ulteriori provvedimenti a tutela del cane.