Esplosivo alla banca, poi i vasi contro i ladri: colpo fallito a San Donato

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SAN DONATO DI LECCE (Lecce) – I vasi lanciati dal balcone contro i ladri e il colpo alla banca fallisce. È successo nella notte in via Corsica, dove una banda ha tentato di assaltare la filiale della Banca Popolare Pugliese.

Erano circa le 3.30 quando tre o quattro uomini, con il volto coperto, hanno raggiunto la banca a bordo di un’Alfa Romeo Giulia rubata nei giorni scorsi. Dopo aver piazzato una “marmotta” all’ingresso, hanno provocato un’esplosione che ha svegliato i residenti.

Una donna che abita al piano superiore si è affacciata dal balcone e ha iniziato a urlare contro i malviventi, lanciando anche alcuni vasi. La reazione avrebbe contribuito a creare confusione e a far desistere la banda.

I ladri hanno infatti rinunciato a utilizzare una seconda marmotta per tentare di raggiungere il denaro dell’Atm e sono fuggiti senza bottino. La Giulia è stata lasciata sul posto, mentre i malviventi si sarebbero allontanati a bordo di un’altra auto.

L’esplosione ha provocato ingenti danni all’ingresso della filiale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Lecce e gli artificieri. Al vaglio degli investigatori ci sono le immagini delle telecamere della banca e della zona.