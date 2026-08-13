Raccolta plastica, il sindaco di Vernole scrive alla regione: «Situazione insostenibile, servono risposte strutturali»

«Ogni settimana la domanda è ormai la stessa: la plastica sarà ritirata oppure no?. Una situazione che sta diventando insostenibile. I Comuni si trovano a essere gli esecutori finali di decisioni prese altrove, dovendo poi gestire sul territorio le conseguenze e rispondere direttamente ai cittadini».

Una criticità che si inserisce in un quadro nel quale i costi del servizio continuano a crescere senza un corrispondente miglioramento, mentre aumentano incertezze, variazioni nei conferimenti e disservizi.

«Non possiamo continuare a lavorare sempre in emergenza – spiega De Carlo – Ministero, CONAI, COREPLA, Regione e AGER, ciascuno per le proprie competenze, devono intervenire per costruire un sistema più stabile ed efficiente. Altrimenti rischiamo di mettere in discussione agli occhi dei cittadini la credibilità stessa della raccolta differenziata».

Per il primo cittadino la questione non riguarda quindi soltanto il superamento della crisi attuale, ma la necessità di dare certezze ai Comuni e rendere più sostenibile l’intera filiera dei rifiuti.

«Differenziare deve continuare ad avere un senso, dal punto di vista ambientale ma anche economico. Siamo fiduciosi – conclude – che la Regione Puglia saprà farsi carico delle esigenze dei territori e promuovere, insieme a tutti i soggetti coinvolti, le risposte concrete e strutturali di cui oggi Comuni e cittadini hanno bisogno».