In vacanza nel Salento finisce in ospedale per intossicazione alcolica: dimessa la 16enne soccorsa a Taviano

TAVIANO (Lecce) – È stata dimessa nella mattinata odierna la 16enne originaria della provincia di Como che, nella notte, è stata soccorsa priva di sensi all’esterno di un locale notturno a Taviano, dove si trovava in compagnia di alcune amiche.

La giovane, in vacanza con i genitori a Porto Cesareo, è stata trasportata d’urgenza presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Casarano, dove i sanitari le hanno riscontrato un forte stato di intossicazione alcolica.

L’allarme è scattato quando le amiche della minore hanno richiesto l’intervento del 118. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, ai quali i giovani presenti avrebbero confermato l’assunzione di bevande alcoliche nel corso della serata.

Al momento delle dimissioni la ragazza non è apparsa in grado di ricostruire la dinamica delle ore precedenti. A seguito del riscontro di alcuni lievi graffi sulle gambe, i familiari, pur non avendo formalizzato alcuna denuncia al momento, hanno espresso l’intenzione di sottoporre la figlia ad ulteriori e specifici accertamenti sanitari privati.