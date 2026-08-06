Falsi allarmi al 112: chiamate fake in dieci giorni mobilitano inutilmente i soccorsi

CARMIANO (Lecce) – Sono state ben 6, le richieste di aiuto del tutto inventate nel giro di appena dieci giorni, che hanno causato il di piegamento di personale e mezzi a vuoto per presunti accoltellamenti in strada e roghi domestici mai avvenuti.



È quanto segnalato sulle pagine del Nuovo Quotidiano di Lecce, che rileva come la comunità di Carmiano sia finita nel mirino di un seriale procuratore di falso allarme, che ha tenuto in scacco a più riprese carabinieri, 118, vigili del fuoco e protezione civile.

Gli ultimi due episodi si sono registrati nella sola serata di martedì. La prima chiamata al centralino d’emergenza è giunta intorno alle 22.00, segnalando un incendio in un’abitazione privata.

Poco dopo, verso le 22.30, una seconda telefonata sollecitava un soccorso urgente per un anziano rimasto intrappolato in casa, parrebbe sempre a causa di un principio d’incendio.

Entrambe le segnalazioni hanno fatto scattare immediatamente i protocolli operativi: sul posto si sono precipitati i carabinieri del Norm della Compagnia di Campi Salentina, i sanitari del 118 giunti da Veglie, i volontari della protezione civile e le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento vegliese. Tuttavia, una volta giunti sui luoghi indicati, gli operatori si sono trovati di fronte allo stesso identico scenario: nessuna traccia di fumo o fiamme, nessun anziano in pericolo e nessuna emergenza reale da fronteggiare.

Tra lo sconcerto dei residenti, le pattuglie e i mezzi di soccorso sono stati costretti ancora una volta a far rientro nelle rispettive sedi, lasciando al vaglio degli investigatori l’individuazione del responsabile.