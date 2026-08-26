Melendugno, weekend tra house music ed eventi patronali: a San Foca arriva David Morales, Borgagne in festa per Sant’Antonio

MELENDUGNO (Lecce) – Si apre un’altra settimana ricca di eventi con il BluFestival l’intenso calendario di spettacoli gratuiti organizzati per regalare momenti di divertimento e di spensieratezza ai residenti, ai villeggianti e ai turisti dall’Amministrazione comunale di Melendugno, guidata dal sindaco, Maurizio Cisternino.

Dopo il successo del concerto del 20 agosto scorso con i Gemelli Diversi, Haiducii e il dj Sandro Toffi, è scattato il conto alla rovescia per un altro grande evento che si annuncia da tutto esaurito.

Il 28 agosto arriva a San Foca il grande dj David Morales produttore discografico e remixer statunitense, definito il re della house music mondiale.

Vincitore di un Grammy Award come miglior remixer nel 1998, nel corso della sua straordinaria carriera ha collaborato con artisti del calibro di Mariah Carey, Madonna, Michael Jackson, Jamiroquai, Whitney Houston, U2 e Aretha Franklin, firmando remix entrati nella storia della musica e contribuendo a definire il sound di intere generazioni per oltre quattro decenni di successi.

L’evento sarà aperto alle 19.00 da JOYFULL FAMILY, SATORI BOYS, LUCA CORCELLA, DANILO SCAMANDRO E SANDRO LEUCCI in attesa del grande ospite.

FESTA PATRONALE A BORGAGNE

Intanto Borgagne si prepara vivere la festa più attesa: quella in onore di Sant’Antonio, il suo Santo patrono, con due giorni di festeggiamenti, il 28 e il 29 agosto, che si apriranno con la Santa messa alle 19.00 sul sagrato della Chiesa, la consegna delle Chiavi al Santo patrono da parte del sindaco e la processione per le vie del paese. La sera spettacolo di Giampaolo Catalano Band ed Enzo Petrachi e Scemifreddi show.

Il 29 agosto i festeggiamenti continueranno con il concerto della Banda di Manduria e Stella Band.

Non mancherà la solidarietà: sempre il 29 agosto tra le 8.30 e le 11.30 si potrà donare il sangue con i volontari di AVIS.

ULTIMI DUE EVENTI ORGANIZZATI DA ADERFES

Il 26 agosto alle 21.30 in piazza della Luna, Simone Dima duo per pianoforte e chitarra, farà ascoltare i grandi successi di Lucio Dalla e Lucio Battisti nel suo show Lucio&Lucio. Evento organizzato dall’Associazione degli operatori turistici di Torre dell’Orso Aderfès.

Il 29 agosto alle 22.00 nell’Anfiteatro comunale di Torre dell’Orso, appuntamento con Crifiu. Special Guest, Antonio Amato, voce storica de La Notte della Taranta. Si tratta dell’ultimo appuntamento di questa stagione 2026, curato dall’Associazione degli operatori turistici di Torre dell’Orso Aderfès con il patrocinio del Comune di Melendugno.

VISITE GUIDATE A BORGAGNE E MELENDUGNO

Due appuntamenti anche con le visite guidate di Borgagne e Melendugno. Martedì 25 agosto e Giovedì 27 per scoprire la bellezza dei borghi con la guida abilitata Francesco Manni.

MA VEDIAMO IN ORDINE CRONOLOGICO TUTTA L’AGENDA

MARTEDI’ 25 AGOSTO

Alle 18.00 con ritrovo in piazza Sant’Antonio a Borgagne visita guidata gratuita del centro storico e del frantoio ipogeo con la guida abilitata dal Ministero della Cultura, Francesco Manni (info e prenotazioni tel. 328. 78 92 521 e 333 84 51 218);

MERCOLEDI’ 26 AGOSTO

Alle 21.30, in piazza della Luna

SIMONE DIMA DUO per pianoforte e chitarra farà ascoltare i grandi successi di Lucio Dalla e Lucio Battisti nel suo show Lucio&Lucio. Evento organizzato dall’Associazione degli operatori turistici di Torre dell’Orso Aderfès.

GIOVEDI’ 27 AGOSTO

Alle 18,00 con ritrovo presso l’Abbazia di San Niceta a Melendugno visita guidata gratuita dell’Abbazia e degustazione finale di prodotti tipici con la guida abilitata dal Ministero della Cultura, Francesco Manni (info e prenotazioni tel. 328. 78 92 521 e 333 84 51 218);

VENERDI’ 28 AGOSTO

A partire dalle 19.00 sul Lungomare di San Foca JOYFULL FAMILY, SATORI BOYS, LUCA CORCELLA, DANILO SCAMANDRO E

SANDRO LEUCCI apriranno l’evento per l’arrivo di DAVID MORALES, produttore discografico e remixer statunitense, definito il re della house music mondiale.

A BORGAGNE INIZIANO I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO: SANT’ANTONIO

Dopo la Santa messa alle 19.00 sul sagrato della Chiesa, avverrà la consegna delle Chiavi al Santo patrono da parte del sindaco e la processione per le vie del paese.

La sera spettacolo di Giampaolo Catalano Band ed Enzo Petrachi e Scemifreddi show.

SABATO 29 AGOSTO

SECONDA E ULTIMA SERATA A BORGAGNE DEI festeggiamenti in onore del Santo Patrono: Sant’Antonio con il concerto della Banda di Manduria e Stella Band.

Non mancherà la solidarietà: la mattina tra le 8.30 e le 11.30 si potrà donare il sangue con i volontari di AVIS.

Alle 22.00 nell’Anfiteatro comunale di Torre dell’Orso

CONCERTO DEI CRIFIU, SPECIAL GUEST: ANTONIO AMATO

Si tratta dell’ultimo appuntamento di questa stagione 2026, curato dall’Associazione degli operatori turistici di Torre dell’Orso Aderfès con il patrocinio del Comune di Melendugno.