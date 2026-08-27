Sul lungomare di San Foca arriva David Morales: appuntamento con la house music mondiale

SAN FOCA (Lecce) – San Foca si prepara ad ospitare uno dei nomi di riferimento della house music internazionale. Venerdì 28 agosto, sul Lungomare Matteotti, è in programma l’evento ad ingresso gratuito “Waterfront – San Foca Lungomare”, promosso dal Comune di Melendugno.

Ospite principale della serata sarà il dj, producer e remixer statunitense David Morales, vincitore di un Grammy Award e figura di primo piano della club culture dagli anni ’80 a oggi. Nel corso della sua carriera, l’artista newyorkese ha firmato produzioni e remix per interpreti della scena pop e rock mondiale quali Michael Jackson, Madonna, Mariah Carey, Whitney Houston, Jamiroquai e U2.

L’appuntamento prenderà il via alle ore 20:00 con una programmazione musicale che vedrà alternarsi in consolle anche i dj Joyfull Family, Satori Boys, Luca Corcella, Danilo Scamandro e Sandro Leucci.

L’iniziativa punta a valorizzare gli spazi pubblici della marina e a sostenere l’attrattività turistica del territorio salentino. Come evidenziato dall’amministrazione comunale di Melendugno, la manifestazione è stata concepita per coniugare l’offerta culturale con la promozione locale, creando un richiamo per il pubblico dell’intera regione e garantendo al contempo una vetrina per le attività commerciali e ricettive della zona.