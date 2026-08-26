Torna a perseguitare la ex moglie dopo un primo arresto: in carcere un 41enne

PORTO CESAREO (Lecce) – Avrebbe molestato la moglie nonostante un primo arresto. E per un 41enne di Porto Cesareo è scattato un nuovo arresto. In carcere. Una delle tante storie, ormai tristemente simili, si è chiusa con un’ordinanza a firma del gip Marcello Rizzo E dietro le sbarre l’uomo rimarrà anche dopo l’interrogatorio di garanzia. Dopo le minacce di morte – nel 2021 – la donna aveva deciso di interrompere il matrimonio. Dopo la sua scarcerazione, l’ex coppia era ritornata a vivere nello stesso appartamento, seppur su due piani diversi.

Le tensioni, dopo un periodo di apparente calma, sarebbe esplose in breve: l’uomo avrebbe iniziato a controllare e a seguire i movimenti della ex e sarebbe ritornato a minacciarla. Per i motivi più disparati: “Se non togli questo materasso dal giardino ti faccio vedere io cosa ti faccio, ti rompo la testa”, costringendola a rientrare precipitosamente in casa. le minacce, di recente, sarebbero state estese anche alla figlia. Il 20 agosto, il 41enne al telefono: “Digli a tua madre che non deve parlare male di me altrimenti le spacco la testa e la prendo a calate”.

Intimidazioni estese anche alla madre con cui l’uomo condivideva l’appartamento. “Io ti sparo con la pistola che ho sotto il materasso, ti brucio la macchina, ti spacco la testa, ti rompo la faccia”. Risolutivo si rivelò l’intervento dei carabinieri. Ore dopo, altro episodio quando l’uomo sarebbe tornato a casa in evidente stato alterato: prima le grida contro la nonna invalida. Poi le minacce alla ex moglie e al suo nuovo compagno: “Questa sera vi sparo a tutti e due”. Dopo una serie ripetuta di danneggiamenti. Minacce anche ai carabinieri: “Ti sei messo i guanti per menarmi ma ti meno io, ti spacco la faccia, andiamo fuori che ti faccio vedere chi è più forte”.

Le minacce di morte sarebbero proseguite anche una volta accompagnato in carcere promettendo che, una volta scarcerato: “li avrebbe ammazzati tutti”. Subito dopo la denuncia e l’avvio delle indagini. Nel corso dell’interrogatorio, l’uomo ha ammesso l’episodio poi sfociato nel suo arresto ma ha negato gli altri. Credibili, però, a parere del giudice, le dichiarazioni della donna e del suo compagno e della madre dell’indagato e il giudice ha ritenuto ideona la misura cautelare per scongiurare il pericolo di reiterazione del reato e una precedente condanna,