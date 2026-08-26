“Monte Croce di Santa Maria al Bagno” presentazione del libro venerdì 28 agosto a Santa Caterina di Nardò

NARDO‘ (Lecce) – Si intitola, efficacemente, “Monte Croce di Santa Maria al Bagno”, ed è il volume che si presenterà presso il Circolo nautico “La Lampara asd” di Santa Caterina di Nardò venerdì 28 agosto alle 20.30, alla presenza degli autori Gino e Graziano Caputo.

Nel libro la storia di un luogo “dove la roccia racconta storie secolari e il mare osserva il passare del tempo”; un luogo che, grazie all’impegno dell’associazione “Punto d’Incontro aps”, “non è più solo un panorama, ma un racconto vivo racchiuso in un volume imperdibile”. Frutto di una ricerca minuziosa tra archeologia e leggenda, il libro svela documenti e testimonianze inediti, rare immagini vintage che ripercorrono l’urbanizzazione della marina dalla fine dell’Ottocento ad oggi: “Conoscere la nostra storia è l’unico modo per difenderla. Riscoprire Monte Croce significa abbracciare le nostre radici”.

Alla presentazione interverranno il senatore Roberto Marti, presidente della Commissione Cultura presso il Senato della Repubblica, e il vicesindaco di Nardò, l’avvocato Maria Grazia Sodero.