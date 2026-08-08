Tartarughe marine, la prima schiusa della stagione è a Ugento

Questa mattina la sabbia dell’hatchery del “ ” ha cominciato a muoversi.
Poi sono apparse loro: le prime piccole . Una dopo l’altra, pochi centimetri di vita e un istinto antico di milioni di anni: raggiungere il mare.
È la .
Le tartarughine provengono da uno dei nidi trasferiti nell’hatchery e seguiti dal insieme al Centro Recupero Tartarughe Marine – Museo di Calimera nell’ambito delle attività di tutela e monitoraggio della nidificazione lungo il nostro litorale.
Vederle emergere dalla sabbia restituisce il senso di settimane di lavoro: le ricognizioni all’alba, l’individuazione dei nidi, i trasferimenti quando necessari, il monitoraggio, la sorveglianza e poi l’attesa. E questa mattina l’attesa è diventata vita.
È solo l’inizio. Nell’hatchery altri nidi stanno completando il loro percorso e nelle prossime settimane aspettiamo nuove schiuse.
Ogni piccola tartaruga che raggiunge il mare racconta quanto sia importante proteggere le nostre spiagge e quanto possa fare la differenza il lavoro quotidiano di chi le custodisce.
Oggi, però, possiamo semplicemente fermarci un momento a guardarle andare.
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