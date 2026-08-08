Tartarughe marine, la prima schiusa della stagione è a Ugento

Questa mattina la sabbia dell’hatchery del “ ” ha cominciato a muoversi.

Poi sono apparse loro: le prime piccole . Una dopo l’altra, pochi centimetri di vita e un istinto antico di milioni di anni: raggiungere il mare.

È la .

Le tartarughine provengono da uno dei nidi trasferiti nell’hatchery e seguiti dal insieme al Centro Recupero Tartarughe Marine – Museo di Calimera nell’ambito delle attività di tutela e monitoraggio della nidificazione lungo il nostro litorale.

Vederle emergere dalla sabbia restituisce il senso di settimane di lavoro: le ricognizioni all’alba, l’individuazione dei nidi, i trasferimenti quando necessari, il monitoraggio, la sorveglianza e poi l’attesa. E questa mattina l’attesa è diventata vita.

È solo l’inizio. Nell’hatchery altri nidi stanno completando il loro percorso e nelle prossime settimane aspettiamo nuove schiuse.

Ogni piccola tartaruga che raggiunge il mare racconta quanto sia importante proteggere le nostre spiagge e quanto possa fare la differenza il lavoro quotidiano di chi le custodisce.

Oggi, però, possiamo semplicemente fermarci un momento a guardarle andare.