Sostegno, la continuità resta sulla carta: nel basso Salento lo scontro tra una famiglia e la scuola sul cambio dell’insegnante

SALENTO – Una norma nata per mettere al centro l’alunno con disabilità e garantire, quando possibile, la continuità del rapporto costruito con il docente di sostegno può trasformarsi, nella sua applicazione concreta, in un terreno di scontro tra scuola e famiglia. È quanto sta accadendo in un istituto del basso Salento, dove la madre di un ragazzo che frequenta la terza media contesta la decisione di non assegnare al figlio la stessa insegnante di sostegno che lo aveva seguito nei due anni precedenti, nonostante la richiesta di continuità presentata dalla famiglia e la conferma della docente nell’istituto.

Il caso mette a fuoco uno dei nodi della disciplina fortemente voluta dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. L’obiettivo dichiarato dal Ministero è quello di assicurare agli studenti con disabilità una maggiore stabilità dei docenti e della relazione educativa. Lo stesso Valditara ha più volte indicato nella possibilità concessa alle famiglie di chiedere la conferma dell’insegnante di sostegno uno degli strumenti per evitare che ogni settembre gli alunni più fragili debbano ricominciare da capo. Ma la procedura non attribuisce alla famiglia un diritto automatico alla permanenza di quello specifico insegnante accanto all’alunno: la richiesta viene valutata dal dirigente scolastico nell’interesse dello studente e resta poi distinta dall’organizzazione interna delle classi e dall’assegnazione dei docenti. È proprio in questo spazio decisionale che, nel caso salentino, si è aperto il conflitto.

La vicenda riguarda un ragazzo con disabilità che, secondo quanto riferisce la madre nella lunga corrispondenza inviata alla scuola e agli uffici scolastici, aveva costruito nei due anni precedenti un rapporto particolarmente positivo con la propria docente di sostegno. Un legame diventato ancora più importante dopo una grave tragedia familiare: la perdita del padre. La madre sostiene che l’insegnante fosse diventata per il figlio una figura stabile e rassicurante e racconta che la prospettiva di non ritrovarla in classe abbia provocato nel ragazzo una forte ansia proprio all’inizio dell’anno scolastico e a pochi mesi dall’esame conclusivo del primo ciclo.

La famiglia aveva presentato nei tempi previsti la domanda di continuità. Quando nel cosiddetto “bollettino zero” è comparsa la conferma della docente, la madre ha ritenuto che il percorso potesse proseguire senza interruzioni. Ha quindi scritto alla dirigente chiedendo se la procedura fosse definitivamente conclusa e spiegando ancora una volta quanto la presenza dell’insegnante fosse importante per l’equilibrio del figlio. Pochi giorni dopo, però, ha appreso che la docente, pur confermata nella scuola, non sarebbe stata assegnata alla classe del ragazzo.

Da qui sono iniziate richieste di chiarimenti, lettere, telefonate e infine una segnalazione agli uffici scolastici. La madre parla di una scelta incomprensibile, chiede perché al figlio sia stata negata la possibilità di proseguire con la stessa insegnante e sostiene che introdurre una nuova figura proprio adesso possa essere destabilizzante. Nella sua ricostruzione evidenzia inoltre come il ragazzo manifesti paura e disagio per il cambiamento e chiede che venga considerata non soltanto l’organizzazione formale del servizio, ma la situazione concreta di un alunno che aveva trovato un equilibrio educativo e relazionale.

La scuola offre però una lettura diversa. Nelle risposte inviate alla famiglia chiarisce che la normativa tutela la “continuità educativa e didattica” del percorso dell’alunno, ma non riconosce un diritto alla permanenza di una determinata persona. La richiesta della famiglia rappresenta uno degli elementi della procedura, sostiene la dirigente, ma non determina automaticamente l’assegnazione del docente. La conferma indicata nel bollettino riguarderebbe quindi la docente sulla sede scolastica e non il suo abbinamento allo stesso alunno o alla stessa classe. Secondo la dirigenza, l’assegnazione dei docenti rientra infatti nelle competenze organizzative del dirigente, chiamato a valutare le esigenze complessive dell’istituto.

È questo il punto che rende il caso emblematico. Il Ministero ha costruito la nuova disciplina proprio per favorire “i diritti degli studenti con disabilità” e “la serenità della relazione educativa”, prevedendo la richiesta della famiglia, la valutazione dell’interesse dell’alunno e la possibilità di confermare il supplente già conosciuto. Tuttavia, tra la conferma amministrativa del docente e la sua concreta assegnazione allo stesso ragazzo resta uno spazio affidato all’organizzazione della scuola. E in quello spazio può accadere che l’insegnante venga confermato nell’istituto ma destinato a un’altra classe.

Anche l’Ufficio scolastico territoriale di Lecce, in una recente comunicazione rivolta alle scuole della provincia, ha richiamato gli istituti alla corretta gestione e alla tracciabilità delle nomine effettuate nell’ambito della disciplina sulla continuità didattica del sostegno, chiedendo che i contratti interessati siano espressamente classificati come conferme previste dalla normativa. Un richiamo amministrativo che conferma quanto la continuità sia diventata un elemento specifico delle procedure di nomina, senza tuttavia eliminare il problema successivo dell’assegnazione interna.

Nel frattempo, dopo giorni di tensione, il ragazzo è tornato a frequentare con una nuova docente individuata dalla scuola, che assicura di aver predisposto un percorso di accoglienza e accompagnamento verso l’esame. La madre, però, continua a chiedere che venga rivalutata la scelta e che prevalga la continuità con l’insegnante che aveva seguito il figlio per due anni. Una vicenda senza nomi, perché al centro c’è un minore la cui riservatezza deve essere tutelata, ma con una domanda che va oltre il singolo istituto: quanto può essere realmente garantita la continuità didattica se la conferma del docente non comporta necessariamente la prosecuzione del rapporto con l’alunno per il quale quella continuità era stata richiesta? Perché interrompere così un percorso di successo costruito in due anni, creando anche un conflitto con la famiglia? Che senso ha la legge sulla continuità didattica applicata in questo modo? Sono tutte domande a cui il Ministero prima o poi dovrà rispondere.