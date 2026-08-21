Tre turisti in vacanza nel Salento aggrediti da un animale, madre e figlia ricoverate

Gallipoli (Lecce) – Tre turisti, tra cui madre e figlia piccola, in vacanze nel Salento, sarebbero stati avvicinati e aggrediti da un animale, forse un lupo.

L’episodio si è verificato nella tarda serata di ieri, a Gallipoli, quando i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti nelle vicinanze di una struttura ricettiva nella zona di Punta Pizzo.

L’animale ha prima aggredito una turista 52enne, che era insieme alla figlia 12enne. Nel tentativo di proteggere le due è intervenuto un 47enne, anche lui turista in vacanza e anche lui rimasto ferito.

I tre sono stati medicati per ferite che fortunatamente non sono gravi: madre e figlia sono state portate all’Ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove sono tuttora ricoverate per le cure del caso, mentre il 47enne è stato già dimesso dall’ospedale di Gallipoli.

Le forze dell’ordine, invece, sono impegnate a individuare l’animale, indicato dai presenti come un lupo. E proprio sulla presenza di presunti lupi pare ci sia stata una segnalazione tra Alezio e Gallipoli.