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Spettacoli

Quando il teatro incontra il tramonto: nel Basso Salento torna la magia di Ultimi Fuochi Festival

Il progetto di Alessandra Crocco e Alessandro Miele inaugura la IX edizione con "Altrove", nuova produzione di Ultimi Fuochi Teatro, in scena al tramonto in una location segreta di Ortelle (Le)

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