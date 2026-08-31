Veglie si stringe nel ricordo di Don Alessandro, domani lutto cittadino

VEGLIE – Domani, 1 settembre, il Comune di Veglie ha proclamato il lutto cittadino, quale segno di profondo cordoglio e di partecipazione dell’intera comunità alla scomparsa del caro sacerdote e concittadino scomparso prematuramente.
Per l’intera giornata, le bandiere saranno esposte a mezz’asta sugli edifici pubblici, in segno di rispetto e di vicinanza alla famiglia e a quanti hanno conosciuto e amato Don Alessandro.
Alle ore 18:00, presso la Chiesa Madre di Veglie, l’Arcivescovo presiederà la Santa Messa delle esequie.
Per consentire a tutta la comunità di partecipare a questo momento di raccoglimento, la celebrazione sarà inoltre trasmessa in diretta streaming sul sito istituzionale del Comune di Veglie.
Saranno predisposti anche maxischermi in prossimità della Chiesa Madre e di piazza Umberto I, per permettere a chi non potrà trovare posto in chiesa di seguire la celebrazione dall’esterno.
Veglie si fermerà dunque per un ultimo, commosso saluto ad una persona speciale, uomo e sacerdote che ha lasciato una traccia profonda nella vita della nostra comunità.
Una comunità unita nel dolore, nella preghiera e nel ricordo
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