Veglie si stringe nel ricordo di Don Alessandro, domani lutto cittadino

VEGLIE – Domani, 1 settembre, il Comune di Veglie ha proclamato il lutto cittadino, quale segno di profondo cordoglio e di partecipazione dell’intera comunità alla scomparsa del caro sacerdote e concittadino scomparso prematuramente.

Per l’intera giornata, le bandiere saranno esposte a mezz’asta sugli edifici pubblici, in segno di rispetto e di vicinanza alla famiglia e a quanti hanno conosciuto e amato Don Alessandro.

Alle ore 18:00, presso la Chiesa Madre di Veglie, l’Arcivescovo presiederà la Santa Messa delle esequie.

Per consentire a tutta la comunità di partecipare a questo momento di raccoglimento, la celebrazione sarà inoltre trasmessa in diretta streaming sul sito istituzionale del Comune di Veglie.

Saranno predisposti anche maxischermi in prossimità della Chiesa Madre e di piazza Umberto I, per permettere a chi non potrà trovare posto in chiesa di seguire la celebrazione dall’esterno.

Veglie si fermerà dunque per un ultimo, commosso saluto ad una persona speciale, uomo e sacerdote che ha lasciato una traccia profonda nella vita della nostra comunità.

Una comunità unita nel dolore, nella preghiera e nel ricordo