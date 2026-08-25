VI edizione: Il “Festival del Capo di Leuca”, concerto giovedì 27 agosto al Palazzo Marchesale Del Tufo di Matino

Il “Festival del Capo di Leuca”, rassegna cameristica internazionale organizzata da Eleusi Aps con la direzione artistica del maestro Alessandro Licchetta, per il suo quattordicesimo appuntamento della stagione presenta il concerto «Tanguedia», con ospiti gli artisti internazionali Antonio Loderini e Gabriele Palma.

Appuntamento giovedì 27 agosto 2026 alle ore 21 presso il Palazzo Marchesale Del Tufo di Matino (Lecce), quando in scaletta ci saranno brani di Astor Piazzolla.

Antonio Loderini è un fisarmonicista di consolidata esperienza diplomato con lode in fisarmonica classica al Conservatorio “Piccinni” di Bari. Ha conseguito con lode e menzione d’onore il diploma accademico in fisarmonica jazz al Conservatorio “Braga” di Teramo.

Svolge da oltre trent’anni un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero, come solista e in varie formazioni. Ha collaborato con artisti di rilievo e partecipato a trasmissioni televisive, festival e importanti rassegne musicali. Negli ultimi quindici anni ha lavorato stabilmente con Peppe Vessicchio, esibendosi in prestigiosi teatri e programmi nazionali. Nel 2023 ha vinto l’Italia Awards nella sezione fisarmonica jazz. Ha inoltre realizzato incisioni discografiche e colonne sonore per film e serie TV.

Gabriele Palma è un pianista dalla solida formazione classica e jazzistica. Ha iniziato giovanissimo gli studi musicali e si è diplomato con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore al Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce. Ha conseguito anche i diplomi in Organo e Composizione Organistica e in Musica Jazz, oltre a due bienni specialistici di II livello, tra cui quello abilitante all’insegnamento del pianoforte. Si è perfezionato attraverso numerose masterclass con musicisti di fama internazionale, tra cui Francois Joel Thiollier e Michele Campanella. Vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali, si esibisce da oltre trent’anni come solista e in formazioni cameristiche, distinguendosi per sensibilità interpretativa e rigore musicale.

Il Palazzo Marchesale Del Tufo di Matino ha un nucleo originario sorto nel X secolo come presidio militare normanno con una torre di avvistamento. Nel XIII secolo divenne una fortezza con sistemi difensivi, mentre tra il XVI e il XVIII secolo venne trasformato in una residenza nobiliare. La famiglia Del Tufo lo acquistò nel 1644. All’interno sono di particolare rilievo le scuderie decorate con affreschi allegorici.

Il Festival del Capo di Leuca 2026 è realizzato con il contributo e il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e dei Comuni partner, con il patrocinio della Provincia di Lecce. La manifestazione è organizzata in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce e rafforza il proprio percorso di crescita attraverso le convenzioni siglate con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e con la Fondazione Accademia Internazionale di Imola “Incontri con il Maestro”, due tra le più autorevoli istituzioni musicali italiane. Accordi che consolidano il profilo culturale e formativo del Festival, favorendo un dialogo costante con realtà di eccellenza e contribuendo ad arricchire la qualità artistica della manifestazione.

Il comitato artistico è composto, oltre che dal maestro Alessandro Licchetta, anche dai maestri Andrea Sequestro e Cristian Musio, mentre il direttore amministrativo è Luca Antonio Esposito.