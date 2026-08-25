II corpo al centro, la “due giorni” conclusiva di Incorporea

NARDO’ (Lecce) – Incorporea, il festival del corpo e della relazione, arriva al suo momento clou, con le giornate di sabato 29 e domenica 30 agosto a Masseria Torrenova. L’evento, patrocinato dal Comune di Nardò, è un ecosistema di consapevolezza che mette il corpo al centro della relazione tra persona, comunità e territorio. Il progetto è partito a maggio e si concluderà con questo doppio appuntamento, ha alternato incontri tematici, laboratori a numero chiuso e grandi rassegne comunitarie, rivolgendosi a studenti, educatori, professionisti del benessere, famiglie e cittadini, a tutte le persone che desiderano sviluppare maggiore consapevolezza di sé, migliorare la qualità delle relazioni e prendersi cura del proprio equilibrio psicofisico. Il festival, quindi, ha dialogato con il mondo della scuola, della salute, della cultura e del territorio, creando spazi inclusivi aperti a diverse età e livelli di esperienza.

Il programma della giornata di sabato 29 agosto prevede alle ore 16:45 l’apertura dei cancelli. Alle ore 17:30 una sessione di yoga e una di meditazione, alle ore 17:45Kokedama (un workshop di manipolazione botanica e antica tecnica giapponese), String Art (un altro workshop per bambini tra i 5 e i 15 anni sull’arte del filo e della geometria), Paesaggi Interiori (un laboratorio di pittura e percezione ambientale con Luisa Carlà), Danza Afro (laboratorio), il seminario Siamo come ci pensiamo: dalle sinapsi alle emozioni(con Rocco Berloco), il seminario Il Campo della Relazione: Costellazioni Familiari (con Elisabetta Bertoglio e Mariangela Vergaro) eUna porta sulla psicoterapia, in cui un gruppo di psicologi e psicoterapeuti offre uno spazio aperto di ascolto, informazione e confronto sul sostegno psicologico e la psicoterapia. A partire dalle ore 18 il workshop Corpo Creativo, un laboratorio esperienziale con l’argilla a cura di Viviana Casaluci.Un percorso di arteterapia corporeo-espressiva incentrato sulla sensorialità, sul respiro e sulla creazione del “vaso” come archetipo del femminile e del corpo.Alle ore 18:15 un’altra sessione di yoga (una riservata ai bambini). Alle ore 19:30 il “main workshop” di natura esperienziale sul tema Play Factory: L’arte di giocare seriamente, con Lucia Berdini. Alle ore 19:45 il tavolo di confronto sul tema Neuroscienze e Spiritualità: Integrare Presenza, Corpo e Coscienza oggi, un dialogo multidisciplinare con relatori ed esperti della mente e del corpo.Il finale della prima giornata sarà con il Sound Healing Ritual con Simone Gatto (ore 22) e il mantra collettivo (ore 23).

La giornata di domenica 30 agosto (alle ore 16:45 l’apertura dei cancelli) si aprirà con una sessione di yoga (ore 17:30) e proseguirà alle ore 18 con Il Corpo che Diventa Segno (workshop di disegno per bambini con Luisa Carlà), String Art (workshop sull’arte del filo e della geometria), Macramè (workshop sul macramè come pratica meditativa), un laboratorio di bioenergetica sul temaIl Corpo che Sente Laboratorio sul metodo Lowen (con Rossana Colonna), il workshop La Natura parla attraverso il Teatro (con Silvia Civilla), il seminario (narrazione teatrale con dibattito) sul libro Voci dalla burrasca, l’intima gioia di vivere (di Giorgio Piccinino), il seminario sul tema L’Energia delle Origini: Naturopatia e Mondo Infantile (con l’intervento di Antonella Ferulli), la presentazione del libro Essere Presenzadi Simone Gatto, il seminario sul tema Psicosomatica (con Anna Margheriti e Mariangela Vergaro). Alle ore 18 il “main workshop” sul tema Orchestrare la Voce: Il Canto come Esperienza Collettiva con Carolina Bubbico (inclusa la sessione speciale Human Looper). Un immenso coro polifonico guidato dalla sua direzione loop. Sempre alle ore 18 un’altra sessione di yoga (una riservata ai bambini) eUna porta sulla psicoterapia, in cui un gruppo di psicologi e psicoterapeuti offre uno spazio aperto di ascolto, informazione e confronto sul sostegno psicologico e la psicoterapia. Alle ore 19:30 Drum Circle: il ritmo che unisce, esperienza collettiva di percussioni e body percussion guidata da Simone Gatto. Il battito primordiale funge da richiamo magnetico e sintonizza l’energia del gruppo. Alle ore 20:30la restituzione del workshop con Carolina Bubbico sul tema Orchestrare la voce e alle ore 22 il finale con il concerto acustico e rito polifonico Coro a corodiretto da Rachele Andrioli.

Sul sito www.incorporeafestival.ite sugli account social dell’evento ogni altro dettaglio sul festival e del programma.

Quindi, seminari e conferenze per abbattere il confine tra mente e biologia, laboratori esperienziali (cuore “pratico” del festival) dove il “fare” si trasforma in scoperta, un’area espositiva con prodotti del territorio, cosmetici biologici, rimedi officinali di erboristeria selezionata e creazioni artigianali, ma anche Guardare oltre la forma, l’installazione artistica di Angelo Liuzzi. Un’opera che indaga la verità della carne oltre i canoni estetici, invita a spogliarsi delle maschere sociali per ritrovare un’umanità autentica e trasforma il corpo in un ponte sacro verso l’emozione e l’ascolto di sé.

Il progetto Incorporea è curato da Modum Discipline Olistiche, realtà attiva nella formazione professionale e nel benessere integrato, con anni di esperienza nella gestione di corsi, retreat e grandi eventi. Il main sponsor culturale è Programma Sviluppo, istituzione non profit pugliese attiva dal 2002 nei campi della formazione, dei servizi per il lavoro e del welfare di comunità. Presente in oltre 70 comuni pugliesi, mette al centro persone,competenze e legami sociali del territorio. Programma Sviluppo sostiene Incorporea perché crede in un’idea di benessere che nasce dalle persone e dalle comunità.