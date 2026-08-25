Insulti, minacce e violenza per l’ingresso in Cattedrale senza pagare, un denunciato

Nardò (Lecce) – Voleva a tutti i costi entrare in Cattedrale, durante gli orari serali, senza pagare il biglietto di accesso previsto nell’ambito del progetto “Chiese aperte”. Cosa che ha effettivamente fatto, nonostante l’invito a rispettare le regole.

Poi, una volta uscito dal luogo di culto, l’uomo ha dato in escandescenze, insultando pesantemente e minacciando gli addetti che erano all’ingresso della chiesa col compito di regolare gli accessi. E ci sarebbe stata anche un’aggressione fisica nei confronti della responsabile del progetto. Non contento, avrebbe persino buttato per terra alcuni oggetti, incluso un cavalletto che reggeva il tabellone con il manifesto dell’iniziativa “Chiese aperte”, e strappato il nastro che delimita l’ingresso in Cattedrale. Il fatto più grave, però, è stata l’aggressione verbale nei confronti

Alla base della violenta contestazione l’iniziativa a pagamento di apertura straordinaria serale delle chiese del centro storico, dalle 20 alle 22, oltre il normale orario di chiusura delle 20, per permettere le visite da parte dei turisti.

La vicenda è contenuta in un una nota della Diocesi di Nardò-Gallipoli, che esprime la propria “profonda vicinanza e il più sentito sostegno alle persone coinvolte nei gravi fatti verificatisi la sera dello scorso 15 agosto presso la Cattedrale, direttamente colpite da una condotta inaccettabile”.

A fronte di tali intemperanze, la Curia si è immediatamente attivata: attraverso investigazioni difensive condotte dai propri legali, si è giunti alla precisa individuazione dell’aggressore, risultato essere un dipendente dell’Asl locale. Alla luce degli elementi raccolti, si è quindi provveduto a depositare formale querela nei confronti del responsabile presso le autorità competenti per tutelare l’incolumità, la dignità e la sicurezza delle persone e del luogo sacro.

A questo proposito, la Diocesi desidera ricordare con trasparenza che l’introduzione del contributo d’ingresso per le visite serali era stata comunicata con largo anticipo e che la Cattedrale rimane liberamente e gratuitamente accessibile a tutti durante i consueti orari di apertura ordinari.

L’auspicio accorato resta quello che ogni eventuale dissenso o pretesa non travalichi mai più, nel rispetto delle persone, della legalità e delle regole fondamentali della civile convivenza.