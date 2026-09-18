A Gallipoli Zeromeccanico Teatro con Babele Festival Multidisciplinare d’Emergenza dal 12 settembre al 9 ottobre

GALLIPOLI (Lecce) – Nuovo appuntamento, sabato 19 settembre alle 20.30 al Parco Gondar, il Festival Multidisciplinare d’Emergenza organizzato da ZeroMeccanico Teatro, direzione artistica di Ottavia Perrone e Francesco Cortese, In cartellone nella Città Bella sino al prossimo 9 ottobre, con il sostegno del POC Puglia 2021–2027 – Linea d’intervento 6.2 e col patrocinio del Comune di Gallipoli.

Teatringestazione porta in scena NA CREATURE.

Una città. Un adolescente. Un immaginario.

NA Creature nasce dalla vicenda di Ugo Russo, quindicenne napoletano ucciso nella notte del 1° marzo 2020 durante un tentativo di rapina. Ma lo spettacolo non si limita a raccontare quella tragedia: prova a risalire alle condizioni culturali, educative e sociali che contribuiscono a costruire l’immaginario dentro cui quella tragedia diventa possibile.

Il lavoro nasce all’interno del progetto Atlante degli Immaginari, promosso dalla Fondazione Feltrinelli, e attraversa il tema della scuola, dell’educazione e delle periferie culturali.

A Napoli, racconta Teatringestazione, la città cresce dentro una condizione permanente di emergenza: educativa, abitativa, lavorativa, criminale. E dentro questa condizione l’immaginario dei più giovani viene continuamente alimentato da immagini di successo, forza, velocità, consumo e sopraffazione.

NA Creature interroga proprio questo spazio: quello in cui una società costruisce i propri modelli, li offre ai più giovani e poi sembra stupirsi delle conseguenze.

La città diventa così una creatura che educa, seduce, promette e tradisce.

Siamo nello sguardo di Dioniso bambino di fronte allo specchio, un attimo prima che i Titani sopraggiungano a sbranarlo. Dove ha luogo la seduzione dell’immagine riflessa. Il dio bambino scorge il suo corpo indistinguibilmente confuso con quanto lo circonda; preda della pulsione vorace, rivelatrice, abbagliante che muove il divenire.

Cemento e lamiere impastati con cristalli liquidi e panni stesi al “sole mio” seccano la fantasia dei ragazzi di strada, che vivono nelle pieghe asfittiche di una società insufficiente. Si insegue una vita immaginaria, produzione seriale di uno stato di privazione, vuoto da colmare, vita cava, come la Napoli greca. L’immaginario dei ragazzi è inquinato da una sovrabbondanza di immagini di successo, legate all’ostentazione del superfluo, composte in una falsa narrazione, in cui chi non lavora vince, oppure ottiene ciò che vuole con la forza. La percezione di un pericolo incombente porta ad accettare un permanente stato di emergenza: educativa, abitativa, lavorativa, criminale, in virtù del quale si abdica alle proprie libertà piegandosi ad una vita condizionata. Nessuno può dirsi innocente.

La povertà educativa è una precisa strategia politica. Non riguarda soltanto l’insufficienza della scuola, ma l’indifferenza di un intero paese.

Di povertà educativa è morto Ugo Russo, a soli 15 anni: la scuola, impotente, che si abbandona appena si può, un’adolescenza tra lavoretti mal pagati e umilianti, un tentativo di rapina finito in tragedia.

Regia Gesualdi Trono

Drammaturgia Loretta Mesiti

Ambienti sonori e musiche dal vivo Alessandro Pezzella

Regia video Antonio Arte

Assistente alla regia Giovanni Passariello

19 SETTEMBRE ore 20.30 – Parco Gondar. Biglietto €10 · ridotto €8

NA CREATURE

di Teatringestazione

Biglietteria online su oooh.events, botteghino aperto un’ora prima dello spettacolo.