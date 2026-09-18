“Florilegio Francescano”, oggi alle ore 20:30 a Lecce, nella Basilica di San Giovanni Battista al Rosario

Il Festival Organistico del Salento programma un percorso tra musica, parola e spiritualità francescana in un concerto dal titolo “Florilegio Francescano”, in programma venerdì 18 settembre alle ore 20.30 a Lecce, nella Basilica di San Giovanni Battista al Rosario.
Protagonisti saranno Ubaldo Rosso al flauto, Elena Zegna voce narrante e Francesco Scarcella all’organo. Musica e parola si intrecciano in un itinerario ispirato alla spiritualità di San Francesco, con testi anche di Sant’Agostino, dedicato alla preghiera, al rapporto con il Creato e alla dimensione più intima della fede.
La presenza della voce narrante, insieme al flauto e all’organo, accompagnerà il pubblico in un’esperienza di ascolto e meditazione valorizzata dalla suggestiva cornice della Basilica.
Lo stesso concerto sarà replicato sabato 19 settembre alle ore 20.30 a Spongano, nella Chiesa di San Giorgio M.
Due appuntamenti per riscoprire attraverso musica e parola la forza e l’attualità del messaggio francescano.
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