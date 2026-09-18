Castello Carlo V di Lecce: domenica 20 settembre i segreti della scultura a Open Kids

LECCE – Proseguono, domenica 20 settembre, i pomeriggi domenicali di Open Kids, lo spazio all’interno del Castello Carlo V di Lecce dedicato ai laboratori per bambini, bambine e famiglie, con un tema diverso che cambia ogni mese.

Il tema di questo mese è “Settembre, l’opora greca: il mese dopo l’estate”. *L’Opora (in greco antico Ὀπώρα) è una divinità minore della mitologia greca, personificazione dell’autunno, del raccolto e della maturazione dei frutti, in particolare dell’uva e della vendemmia.

Il laboratorio di domenica, dalle 17 alle 19, sarà dedicato ai segreti della scultura, al modo in cui gli antichi Greci trasformavano il marmo in templi possenti e armoniosi. Per un pomeriggio bambine e bambini diventeranno architetti e scultori, osservando forme e caratteristiche delle colonne greche e comprendendone la funzione all’interno dei grandi edifici dell’antichità.

Ci sarà, poi, il momento di mettere le mani all’opera: ciascun partecipante sperimenterà la modellazione di una propria colonna ispirata ai capolavori dell’arte greca. Un laboratorio per scoprire che dietro la bellezza di un tempio ci sono tecnica, proporzione, creatività e tanta ingegnosità (costo: 10 euro a partecipanti, 6 per fratelli; prenotazioni al 351.4941192).

L’ultimo appuntamento del mese sarà quello del 27 settembre, dedicato al Teatro e alla Maschera, andando alla scoperta del luogo in cui è nato lo spettacolo: il teatro greco. Si giocherà con mimica ed emozioni e si costruirà una maschera ispirata alla tragedia e alla commedia antica. Il viaggio nella cultura dell’antichità continuerà anche le domeniche del mese di ottobre, con “Ottobrata romana: le domeniche di Dioniso” e del mese di novembre con “Manuf-Arti della Preistoria”.

Fino al 10 gennaio 2027, nei sotterranei del Castello Carlo V, è aperta al pubblico la mostra “La materia dei sogni. Mondi e visioni dall’opera di Shakespeare”, un progetto originale interdisciplinare e internazionale, promosso da Castello Svevo di Bari – Direzione regionale Musei nazionali Puglia, a cura di Peter Bottazzi e Silvia Rigon, realizzato con la consulenza scientifica di Michael Dobson, direttore dello Shakespeare Institute, in cui teatro, arti visive, installazioni e ricerca storica si intrecciano in un percorso capace di “mettere in scena” l’opera del grande drammaturgo inglese attraverso tecnologie e linguaggi contemporanei in modo accessibile, inclusivo e innovativo.

L’esposizione si sviluppa attraverso sette grandi installazioni, ognuna concepita come una diversa porta d’accesso alla ricchezza dell’opera shakespeariana. Poesia, dialogo, monologo e canto diventano strumenti per restituire la complessità della produzione del drammaturgo in un ambiente multidisciplinare dove le sue parole tornano a risuonare in forme contemporanee.

L’obiettivo del progetto è trasformare la visita in un’esperienza emozionale ed emozionante ma anche didattica e formativa, nella quale rigore scientifico e creatività artistica si incontrano. (Info: https://www.ilcastellodilecce.it/la-materia-dei-sogni/).

Il Castello Carlo V è aperto al pubblico tutti i giorni salvo il lunedì con turni di visite guidate quotidiani alle 10.30, 11.30, 12.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00.

Si ricorda che, presentando il ticket d’ingresso dell’Anfiteatro romano di Piazza Sant’Oronzo, si ha diritto all’accesso al tour di visita del Castello Carlo V a 8 euro invece di 10.