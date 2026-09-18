Investì e uccise ciclista per poi fuggire: dopo due settimane in carcere, investitore ottiene i domiciliari

UGENTO (Lecce) – Dopo due settimane trascorse in carcere Roberto Colitti, il 22enne di Ugento, responsabile dell’investimento del ciclista Daniele Congedi morto nella tarda mattinata del 9 agosto scorso sulla provinciale 350 Racale-Ugento, ha ottenuto i domiciliari. L’aleggerimento della misura è stato disposto dal tribunale del Riesame (presidente Carlo Cazzella) cui si erano rivolti gli avvocati difensori Luca Puce e Davide Micaletto. La difesa, nel corso della discussione, non aveva chiesto l’annullamento del provvedimento restrittivo ma la sua parziale riforma, sia sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza che sulla portata delle esigenze cautelari. Per gli avvocati gli arresti domiciliari si potevano ritenere meno gravosi ed afflittivi e, tra l’altro, del tutto salubri e capaci di offrire le giuste garanzie.

In carcere il giovane era finito – il 4 settembre scorso – con un’ordinanza del gip Francesco Valente che ha accolto la richiesta formulata dal sostituto procuratore Luigi Mastroniani a soli due giorni di distanza dall’interrogatorio preventivo del giovane (si tratta di un atto con cui il giudice interroga l’indagato prima di decidere sull’applicazione di una misura cautelare personale non detentiva (o comunque prima della restrizione), introdotto dalla riforma della Legge Nordio).

Il giovane, indagato a piede libero con l’accusa di omicidio stradale aggravato dalla fuga, in quell’occasione, aveva rilasciato delle spontanee dichiarazioni: in lacrime, più e più volte, aveva chiesto scusa alla famiglia dell’ingegnere ugentino, e ribadito la sua volontà di voler incontrare i genitori per un colloquio e di non essersi accorto di aver travolto un ciclista. Si era detto anche provato per quanto accaduto tanto da non voler più uscire di casa se non per raggiungere il Ser.D dove seguiva un percorso di disintossicazione. Colitti, alla guida di una Lancia Y, travolse il ciclista poi proiettato contro il parabrezza e, infine, scaraventato nella vicina campagna.

“Colitti, dopo essersi portato più volte nei minuti immediatamente successivi al sinistro, nel punto in cui aveva travolto il ciclista, faceva recuperare e allontanare dal luogo l’autovettura con il carro attrezzi e, infine, si allontanava dandosi così alla fuga. Tali circostanze rendono quindi fortemente indicativa allo stato la piena consapevolezza dell’avvenuto investimento” scriveva il pm nella sua richiesta di arresto. Sul punto la difesa ha cercato di confutare la tesi degli inquirenti: “Non vedendo nulla sulla strada, non scorgendo alcun corpo . secondo i legali di Colitti -. intontito e confuso per quanto appena accadutogli, nulla di più probabile è che abbia finito per rappresentarsi il tutto come una uscita di strada autonoma, con gravi danni al veicolo, ma senza coinvolgimento di terzi, come del resto ha, sin da subito, riferito ai familiari che lo avevano raggiunto”. In attesa di conoscere le motivazioni si può ragionevolmente ipotizzare che la terna di giudici abbia valorizzato le tesi avanzate dagli avvocati.

I familiari della vittima sono assistiti dagli avvocati Luigi, Irene e Giovanni Chiffi.