Politiche 2027, parte la grande corsa delle candidature nel Salento: Vannacci agita il centrodestra e tornano le preferenze

LECCE – Le elezioni politiche sono ancora lontane, ma nel Salento la campagna per un posto in Parlamento è già cominciata. Il voto è atteso nel 2027, salvo uno scioglimento anticipato delle Camere, ipotesi sulla quale però la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha frenato proprio nelle ultime ore, ribadendo l’intenzione di arrivare alla conclusione naturale della legislatura. Eppure nei partiti il fermento cresce, perché la prossima tornata potrebbe trasformarsi in una delle competizioni più dure degli ultimi vent’anni soprattutto se entrerà definitivamente in vigore la nuova legge elettorale: per gran parte degli aspiranti parlamentari tornerebbe infatti il giudizio diretto degli elettori attraverso le preferenze.

C’è poi una variabile nuova capace di cambiare gli equilibri soprattutto nel centrodestra: Roberto Vannacci. Futuro Nazionale continua a crescere nei sondaggi nazionali. Una rilevazione YouTrend per Sky Tg24 dei primi di settembre attribuiva alla formazione dell’ex generale il 7,9%, davanti a Forza Italia al 7,1% e alla Lega al 4,4%; la Supermedia Agi/YouTrend del 10 settembre collocava il partito al 7,6%. Sono rilevazioni nazionali e non consentono naturalmente di misurare il consenso specificamente salentino, ma certificano la presenza di un nuovo concorrente nell’area politica del centrodestra. Nel Salento qualche movimento è già visibile: l’ex dirigente di Forza Italia a Nardò Paola Mita, dimessasi dagli organismi azzurri lo scorso aprile, ha lasciato intendere pubblicamente un avvicinamento politico all’area vannacciana.

È soprattutto nel centrodestra salentino, dunque, che la partita promette di diventare complicata. Nell’area vicina a Raffaele Fitto si ragiona sui nomi da mettere in campo e tra le ipotesi che circolano c’è quella del consigliere regionale Paolo Pagliaro, mister preferenze, forte di un patrimonio elettorale considerevole: alle regionali pugliesi del 2025 ha raccolto oltre 30mila preferenze nella provincia di Lecce. Con il nuovo sistema sarebbe proprio questa capacità di raccogliere consenso personale a diventare decisiva per chi non riuscirà a conquistare la posizione privilegiata di capolista. In Fratelli d’Italia tra i nomi destinati a entrare nelle valutazioni c’è l’uscente Saverio Congedo, mentre nelle indiscrezioni politiche locali ricorre anche quello dell’altro uscente Antonio Gabellone (negli ambienti del centrodestra viene descritto un suo progressivo avvicinamento all’area del sottosegretario Marcello Gemmato e un raffreddamento dei rapporti con l’area fittiana: scenari, al momento, da leggere come indiscrezioni e non come candidature già definite).

Ancora più delicata potrebbe essere la partita della Lega. La crescita di Futuro Nazionale interessa direttamente un bacino elettorale nel quale il Carroccio rischia di subire la concorrenza più forte. Al centro delle strategie salentine resta il senatore Roberto Marti, chiamato a costruire le condizioni per una nuova presenza parlamentare del partito. Nelle indiscrezioni tornano anche i nomi di Totò Di Mattina e del sindaco di Nardò Pippi Mellone. Portare più rappresentanti salentini a Roma, in presenza di percentuali nazionali molto più basse rispetto alle stagioni migliori della Lega, sarebbe un’operazione politicamente complessa.

Movimenti anche in Forza Italia. Mauro D’Attis dovrà giocarsi la partita della riconferma in un quadro nel quale peseranno liste, circoscrizioni e risultato complessivo del partito. Con la famiglia Berlusconi che parla da tempo di un rinnovamento generale, che ha messo in difficoltà Tajani. Nel Salento circolano inoltre i nomi di Giancarlo Mazzotta e di suo figlio Paride, quest’ultimo reduce dalle regionali pugliesi del 2025 con oltre 10mila preferenze. Anche in questo caso si tratta, allo stato, di ipotesi e valutazioni interne e non di candidature ufficializzate.

La partita è già aperta anche nel centrosinistra. Nel Partito Democratico vengono indicati negli ambienti politici salentini i nomi di Loredana Capone, vicepresidente nazionale del Pd e consigliera regionale vicina alla segretaria nazionale, Alessandro Valenti e del deputato uscente Claudio Stefanazzi, che potrebbe puntare alla riconferma. Il ritorno delle preferenze potrebbe inoltre riportare nella competizione nazionale figure con un forte radicamento territoriale come Sergio Blasi, primo dei non eletti alle regionali. Nell’area di Alleanza Verdi e Sinistra le ipotesi riguardano invece Anna Grazia Maraschio e Nichi Vendola. Nomi che alimentano una partita ancora tutta da costruire e che dipenderà dagli accordi nazionali, dalle circoscrizioni e soprattutto dalla legge con la quale si voterà. Il Movimento 5 Stelle si affiderà alle consultazioni di base, ma in pole position ci sono l’uscente Leonardo Donno e il responsabile provinciale Valerio Iunio Romano.

Ed è proprio qui che si trova la vera rivoluzione. La riforma elettorale soprannominata “Stabilicum”, approvata dal Senato il 15 settembre ma ancora in attesa del nuovo passaggio alla Camera, prevede un sistema proporzionale con un premio di governabilità. Se la coalizione che arriva prima supera il 42% dei voti sia alla Camera sia al Senato, ottiene un premio fisso di 70 deputati e 35 senatori; sotto quella soglia, oppure nel caso di risultati differenti tra i due rami del Parlamento, la distribuzione dei seggi resta proporzionale. È previsto inoltre un tetto di 220 deputati e 113 senatori per la coalizione beneficiaria del premio.

La novità destinata a incidere maggiormente sulle candidature salentine riguarda però le preferenze. Il sistema disegnato dalla riforma è ibrido: ogni lista presenta un capolista bloccato e altri sei candidati sui quali gli elettori possono esprimere fino a tre preferenze, nel rispetto delle regole sull’alternanza previste dal testo. Significa che il partito continuerà ad avere la possibilità di mettere al sicuro alcuni nomi attraverso la posizione di capolista, ma per tutti gli altri il consenso personale tornerà a essere determinante. Dopo una lunga stagione dominata dalle liste bloccate, dunque, molti aspiranti parlamentari dovrebbero tornare a cercare voto per voto sul territorio.

Restano le soglie del 3% per le singole liste e del 10% per le coalizioni, con il meccanismo di ripescaggio della migliore lista coalizzata rimasta sotto la soglia. Liste e coalizioni dovranno inoltre indicare al momento della presentazione il nome della persona che intendono proporre al presidente della Repubblica per Palazzo Chigi, senza modificare le prerogative costituzionali del capo dello Stato. Per le formazioni non rappresentate in Parlamento aumenta invece il numero delle firme richieste, con regole ed esenzioni differenziate a seconda della presenza parlamentare.

Per il Salento, quindi, il ritorno delle preferenze potrebbe trasformare le Politiche del 2027 in una gigantesca conta del consenso personale. Non basterà più, per molti, conquistare un buon posto deciso dalle segreterie nazionali: esclusi i capilista, bisognerà misurarsi direttamente con gli elettori. Ed è questo che spiega il movimento già cominciato con largo anticipo tra Lecce, Brindisi e il resto del territorio. Le candidature ufficiali sono ancora lontane, molte delle ipotesi che circolano possono cambiare e persino la nuova legge deve completare il proprio iter parlamentare. Ma la corsa, nei fatti, è già partita.