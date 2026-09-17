Accessi forzati e via coi registratori di cassa, furti notturni a raffica nel Sud Salento

Sud Salento – Furti a raffica, negli ultimi giorni, nel Capo di Leuca. E dietro questi colpi, su cui indagano le forze dell’ordine, potrebbe esserci un’unica banda, considerato che la dinamica si è ripetuta più o meno identica.

Nella notte fra martedì e mercoledì scorsi, tra Santa Maria di Leuca e Torre Vado i malviventi hanno preso di mira una rosticceria, un caseificio e un bar.

Le prime due attività commerciali, tra l’altro, si trovano a Leuca, a pochi metri di distanza l’una dall’altra. A Torre Vado, marina di Salve, invece, ad essere preso di mira è stato un bar. E dopo aver forzato gli accessi, la banda ha portato via i registratori di cassa. All’interno non ci erano che pochi soldi.

Scattato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Tricase per i rilievi e per avviare le indagini. E a questo scopo potrebbero essere d’aiuto le immagini delle telecamere di videosorveglianza delle zone interessate.