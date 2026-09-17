Guardia costiera, positivo il bilancio della sede staccata nella marina di Casalabate

Casalabate (Lecce) – La loro presenza sul territorio ha assicurato un controllo capillare delle acque di giurisdizione e della fascia costiera, traducendosi in un bilancio operativo di rilievo.

Con il termine della stagione estiva, si chiudono ufficialmente le attività della sede distaccata della Guardia Costiera di Casalabate, presidio dipendente dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli. Durante i mesi caldi, il personale ha garantito la sicurezza di bagnanti e diportisti, vigilando sul rispetto delle norme ambientali e di navigazione.

Il Capo del Compartimento marittimo e Comandante della Capitaneria di Porto di Gallipoli, il Capitano di Vascello Pierpaolo Pallotti, esprime grande soddisfazione per i risultati raggiunti: “L’apertura della sede distaccata di Casalabate ha avuto un ritorno molto positivo in termini di sicurezza e rispetto della legalità in mare e sulla fascia costiera. Grazie al contributo offerto dal Comune di Squinzano si è potuto attivare celermente il presidio. Di certo questa esperienza sarà ripetuta il prossimo anno, non escludendo ulteriori miglioramenti”.

Lo sforzo degli uomini e delle donne della Guardia Costiera è riassunto nei seguenti dati di sintesi: 15 militari dedicati al servizio, circa 32 ore di navigazione, 252 miglia marine percorse, una comunicazione di reato inoltrata all’Autorità Giudiziaria, un intervento di sequestro penale e due provvedimenti di sequestri amministrativi, 10 sanzioni elevate per accertamento di illeciti amministrativi.

Il presidio si conferma uno snodo fondamentale per la legalità sul litorale. La Guardia Costiera ringrazia l’amministrazione comunale di Squinzano e la cittadinanza per la costante collaborazione dimostrata.