Alzheimer, l’arte diventa spazio di benessere: al MUST un’esperienza di mindfulness per persone con demenza e caregiver

In occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer, domenica 21 settembre 2026, dalle ore 9:30 alle ore 11:30, il MUST – Museo Storico della Città di Lecce ospiterà un incontro speciale dedicato alle persone affette da Alzheimer e altre forme di demenza e ai loro caregiver.

L’iniziativa è organizzata da Sati APS, insieme a Flow ODV, al MUST – Museo Storico della Città di Lecce e a Gianmarco Pagliaro, Consigliere comunale di Lecce con delega alla “Promozione della qualità della vita e valorizzazione dei percorsi benessere”.

Al centro dell’incontro ci sarà un’esperienza di esposizione consapevole all’opera d’arte, condotta da un’insegnante esperta di pratiche meditative. I partecipanti saranno accompagnati in un percorso di osservazione lenta e consapevole, orientato a favorire attenzione, presenza, relazione ed espressione emotiva.

L’obiettivo è creare un contesto accogliente nel quale l’opera d’arte possa diventare uno stimolo capace di evocare sensazioni, emozioni, ricordi e possibilità di condivisione, andando oltre la dimensione puramente estetica.

Particolare attenzione sarà riservata anche ai caregiver, che potranno vivere insieme ai propri familiari un’esperienza diversa dai tradizionali contesti di assistenza, in uno spazio culturale pensato come luogo di incontro, inclusione e benessere.

L’iniziativa nasce dalla volontà di promuovere una concezione più ampia della qualità della vita, in cui cultura, consapevolezza, relazioni e inclusione possano contribuire a sostenere le persone più fragili e le loro famiglie.

Il museo diventa così non soltanto luogo di conservazione e fruizione culturale, ma anche spazio capace di accogliere nuove forme di partecipazione e di promuovere percorsi di benessere accessibili alla comunità.

La collaborazione tra Sati APS, Flow ODV, MUST e Comune di Lecce vuole inoltre contribuire a diffondere una maggiore sensibilità sul tema delle demenze e sul valore di interventi che mantengano al centro la persona, le sue risorse, la sua storia e la possibilità di continuare a vivere esperienze significative.