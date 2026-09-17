Era ai domiciliari per spaccio e continuava a spacciare, arrestato dalla Polizia un 54enne

Lecce – Era ai domiciliari proprio per spaccio di droga, ma evidentemente quell’attività illecita ha continuato a svolgerla. Per questo la Polizia di Stato, nella giornata di martedì scorso, 15 settembre, nell’ambito di predisposti e mirati servizi di polizia giudiziaria finalizzati alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha arrestato un uomo residente a Lecce, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed eroina.

I poliziotti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Lecce hanno, in particolare, concentrato le attività di polizia giudiziaria nei pressi dell’abitazione dell’uomo, un 54enne originario della provincia di Lecce, già noto poiché tratto in arresto, per lo stesso reato, lo scorso 5 giugno e sottoposto attualmente alla misura degli arresti domiciliari.

L’uomo, sorpreso ad incontrare degli acquirenti nei pressi della propria abitazione, è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare che ha consentito di trovargli addosso la somma di 2mila euro in contanti, mentre all’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti 0,89 grammi lordi di cocaina, 87 grammi di eroina, materiale per il confezionamento dello stupefacente e un bilancino di precisione.

Sulla scorta di quanto scoperto e dei conseguenziali immediati approfondimenti investigativi che hanno consentito di verificare come lo stupefacente oggetto di rinvenimento fosse destinato all’attività di spaccio, l’uomo è stato arrestato nella flagranza di reato e su disposizione del magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, che ha coordinato le indagini, condotto all’interno della Casa Circondariale, dove resterà a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.