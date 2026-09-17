“Granello d’Oro”: a 31 spiagge pugliesi il bollino di qualità per inclusione, sostenibilità e accessibilità

Sono 31 le spiagge pugliesi, tra stabilimenti balneari, spiagge libere e spiagge libere con servizi, che hanno ottenuto il riconoscimento di qualità “Granello d’Oro”, l’iniziativa promossa dalla Regione Puglia per far emergere, valorizzare e diffondere le migliori pratiche di balneazione sostenibile e inclusiva lungo la costa.

Alla prima edizione dell’avviso pubblico regionale hanno risposto 34 realtà, dando vita a un confronto virtuoso tra operatori e amministrazioni comunali. Il “Granello d’Oro” non è un semplice bollino, ma un riconoscimento assegnato sulla base di requisiti verificabili e di servizi e interventi già realizzati. Un sistema pensato per valorizzare chi ha scelto di investire concretamente nella qualità dell’offerta balneare e, allo stesso tempo, per stimolare un percorso di miglioramento continuo.

L’iniziativa si articola in sei categorie, ciascuna dedicata a una dimensione specifica della qualità dell’esperienza in spiaggia: Accessibile, per percorsi, ausili e servizi rivolti alle persone con disabilità; Eco-sostenibile, per la gestione dei rifiuti, l’utilizzo di materiali e la riduzione dell’impatto ambientale; Family Friendly, per l’attenzione alle esigenze di bambine, bambini e genitori; Sport e Natura, per la promozione delle attività sportive nel rispetto del contesto naturale; Green Move, per favorire modalità più sostenibili di raggiungimento del mare; Smoke Free, per la promozione di ambienti senza fumo e di una corretta informazione. Per ciascuna categoria sono previsti due livelli di riconoscimento, in relazione al grado di impegno e agli standard raggiunti.

“L’iniziativa Granello d’Oro e la promozione della Rete delle Spiagge Sostenibili di Puglia nascono dalla volontà di orientare l’offerta dei servizi balneari e lo sviluppo turistico ed economico del settore verso un modello capace di coniugare qualità, accessibilità, accoglienza e tutela del territorio», dichiara l’assessora regionale con delega al Paesaggio e Costa, Marina Leuzzi -. Crediamo infatti che l’accessibilità, l’accoglienza delle famiglie, la sostenibilità ambientale e il rispetto dei nostri paesaggi non siano obiettivi separati, ma dimensioni che devono crescere insieme, in modo virtuoso e integrato con lo sviluppo economico e turistico. È questa la direzione in cui vogliamo accompagnare il sistema delle spiagge pugliesi: un’offerta capace di generare valore per il nostro ecosistema costiero, per chi lo vive e per chi lo sceglie come destinazione”.

I 31 riconoscimenti assegnati verranno ufficialmente assegnati domenica 20 settembre nella giornata Mare Democratico, in Fiera del Levante, pad. 152 ore 12.20.

Si tratta di 31 esperienze differenti e, proprio per questo, rappresentative della pluralità delle coste pugliesi. Ci sono stabilimenti che hanno raggiunto gli standard previsti in tutte e sei le categorie, spiagge libere comunali attrezzate per garantire l’accessibilità alle persone con disabilità, strutture che hanno investito nella mobilità sostenibile e realtà che hanno scelto di promuovere aree libere dal fumo.

Il valore dell’iniziativa sta anche nella possibilità di costruire, edizione dopo edizione, una rete di esperienze capaci di condividere standard e buone pratiche. Per cittadini e turisti, il “Granello d’Oro” rappresenta inoltre uno strumento di orientamento per riconoscere le spiagge che hanno scelto di investire in accoglienza, inclusione, sostenibilità e qualità dei servizi.

La prima edizione restituisce dunque non una classifica, ma una fotografia di un sistema che sta sperimentando un nuovo modo di intendere la qualità dell’offerta balneare: non soltanto maggiore attrattività, ma anche più attenzione alle persone, all’ambiente e al paesaggio. Il “Granello d’Oro” diventa così uno strumento attraverso cui rendere visibili gli investimenti e le scelte concrete che contribuiscono a costruire una costa più accessibile, sostenibile e accogliente.

Di seguito l’elenco dei riconoscimenti attribuiti per categoria:

ACCESSIBILE (13)

Dinamiko Beach (Nardò); Spiaggia libera inclusiva (Maruggio); Lido Matinelle (Trani); Lido Torre Egnazia (Monopoli); Io Posso – spiaggia dedicata a persone con disabilità (Melendugno); Spiaggia libera del Cagnolo (Bisceglie); Lido Torre Guaceto (Carovigno); Le cinque vele (Salve); Cala San Giovanni (Polignano a Mare); Spiaggia “Camerini” (Carovigno); AbilBeach (Trepuzzi); Lido Blu Marine (Rodi Garganico); Lido Vela Velo Beach (Vieste).

ECO-SOSTENIBILE (3)

La Conchiglia (Bisceglie); Lido Torre Egnazia (Monopoli); Lido FataMorgana (Pulsano).

FAMILY FRIENDLY (10)

Il Santos (Fasano); Lido Rosa (Lesina); Lido Torre Egnazia (Monopoli); Lido Torre Guaceto (Carovigno); Cala San Giovanni (Polignano a Mare); Lido Cala d’Oro (Bari); Lido Colonna (Trani); Lido FataMorgana (Pulsano); Lido Blu Marine (Rodi Garganico); Lido Vela Velo Beach (Vieste).

SPORT E NATURA (10)

Lido Matinelle (Trani); Lido Torre Egnazia (Monopoli); Cala San Giovanni (Polignano a Mare); GIL Beach – Lido la Testa (Bisceglie); Lido FataMorgana (Pulsano); La baia del pescatore (Trani); Lido Blu Marine (Rodi Garganico); Lido Vela Velo Beach (Vieste); Lido Colonna (Trani); Pane e Pomodoro (Bari).

GREEN MOVE (14)

Lido Matinelle (Trani); Lido Torre Egnazia (Monopoli); Io Posso (Melendugno); Lido Moretti (Bari); Lido Torre Guaceto (Carovigno); Lido La Rotonda (Bari); Lido Il Titolo (Bari); Cala San Giovanni (Polignano a Mare); GIL Beach – Lido la Testa (Bisceglie); Lido Cala d’Oro (Bari); Lido Colonna (Trani); Lido FataMorgana (Pulsano); Lido Blu Marine (Rodi Garganico); Lido Vela Velo Beach (Vieste).

SMOKE FREE (14)

La Conchiglia (Bisceglie); Lido Matinelle (Trani); Lido Torre Egnazia (Monopoli); Lido Moretti (Bari); Lido Torre Guaceto (Carovigno); Lido La Rotonda (Bari); Lido Il Titolo (Bari); Cala San Giovanni (Polignano a Mare); Spiaggia per tutti (Castellaneta); GIL Beach – Lido la Testa (Bisceglie); Lido FataMorgana (Pulsano); Lido Cala d’Oro (Bari); La baia del pescatore (Trani); Lido Blu Marine (Rodi Garganico).); La baia del pescatore (Trani); Lido Blu Marine (Rodi Garganico).