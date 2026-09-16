Al Bano sulle polemiche per l’esibizione a Tel Aviv: “Musica ponte di pace”

“Comprendo le preoccupazioni legate alla mia esibizione. La mia presenza vuole essere un gesto di vicinanza umana, ispirato dalla pace e dalla compassione. In un mondo diviso, la musica continua a essere un ponte. Il mio desiderio è mantenerlo aperto, usando la mia voce per ispirare comprensione, amicizia e speranza, oggi e per le generazioni che verranno”. Sono le parole del cantante pugliese Al Bano Carrisi, in risposta alle polemiche social delle ultime ore dopo la sua esibizione a Tel Aviv, lo scorso 13 settembre, in occasione del capodanno ebraico.

“Da orgoglioso italiano e cittadino del mondo, – spiega – credo che la musica non conosca confini. Parla un linguaggio universale, capace di unire persone di ogni nazionalità, cultura e credo.

Per tutta la mia vita, la musica è stata il mio modo di condividere emozioni, costruire amicizie e creare legami con gli altri. Quando salgo su un palco, lo faccio con questo spirito: con rispetto per il mio pubblico e con fiducia nella nostra umanità”.