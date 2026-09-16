Incendio all’Ecocentro di Lequile: la ASL fissa misure precauzionali sull’ortofrutta locale per mense e ristorazione

LEQUILE (Lecce) – A due settimane dall’incendio che tra il 29 e il 30 agosto scorsi ha interessato l’Ecocentro comunale di Lequile, la ASL di Lecce ha diffuso una nota d’indirizzo con una serie di misure precauzionali rivolte ai Comuni della zona e ai gestori dei servizi di ristorazione collettiva. Il provvedimento, firmato dal Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN), ha carattere temporaneo e mira a tutelare le fasce più sensibili della popolazione, in particolare negli asili nido, nelle mense scolastiche, nelle strutture socio-assistenziali e negli ospedali, in attesa che ARPA Puglia completi le analisi e le modellizzazioni sulla dispersione dei fumi.

Le direttive dell’azienda sanitaria impongono controlli stringenti sulla filiera d’acquisto di frutta e verdura raccolte dopo il 29 agosto nei terreni agricoli vicini al sito dell’incendio.

Nel dettaglio, entro un raggio di due chilometri dall’impianto è stata sospesa la somministrazione nelle mense degli ortaggi a foglia, come bietole e insalate, e di quelli con porzione edule esposta, come broccoli e pomodori. Tra i due e i tre chilometri di distanza, invece, la ASL raccomanda di preferire prodotti di altra provenienza geografica.

Non è prevista invece alcuna restrizione per gli ortaggi coltivati in serra chiusa, per i prodotti confezionati o per quelli raccolti prima del divampare del rogo.

I medici del SIAN hanno inoltre fornito indicazioni di carattere generale per il consumo casalingo dei prodotti provenienti dagli orti della zona, precisando che non si registrano fenomeni di tossicità acuta ma che è opportuno adottare ordinarie norme igieniche. Per le verdure a foglia larga si consiglia di eliminare le foglie più esterne a secco prima di lavarle, mentre per le tipologie da sbucciare, come patate, meloni, zucche e agrumi, la raccomandazione è di spazzolare e lavare con cura la buccia prima di procedere al taglio. I protocolli rimarranno validi fino all’esito dei rilievi ambientali definitivi condotti dai tecnici dell’Arpa.