Cane abbandonato in un giardino: salvato dalla Polizia Locale, denunciata l’ex inquilina

TORRE CHIANCA (Lecce) – Un cane di razza Malinois è stato salvato dagli agenti del Nucleo di Polizia Ambientale della Polizia Locale di Lecce dopo essere stato lasciato da solo, senza cibo né acqua, all’interno del giardino di una villetta disabitata nella marina di Torre Chianca.

La vicenda si è conclusa con la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica e la denuncia a piede libero della precedente inquilina dell’immobile.

L’operazione è scattata a seguito di una segnalazione giunta alla centrale operativa, che segnalava la presenza dell’animale in un immobile di via dell’Elba rimasto sfitto dalla scorsa primavera. Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato il cane in evidente stato di denutrizione.

Le fasi del recupero hanno richiesto cautela a causa della forte diffidenza dell’animale, rimasto isolato per settimane; con il supporto di una residente della zona, la pattuglia è comunque riuscita a guadagnare l’accesso alla proprietà e a mettere in sicurezza l’animale.

Su indicazione del Servizio Veterinario della ASL, il cane, sprovvisto di microchip, è stato condotto d’urgenza in una clinica veterinaria convenzionata. I referti medici hanno confermato una condizione clinica severa, caratterizzata da un marcato deperimento organico e da alterazioni dei valori epatici e gastrici. Dopo i primi interventi di stabilizzazione, il cane è stato iscritto all’anagrafe canina a nome del Comune di Lecce con il nome di May, per poi essere trasferito presso la struttura “Nuova Lara”, dove sta proseguendo il percorso di riabilitazione.

Gli accertamenti d’indagine condotti nei giorni successivi hanno permesso di ricostruire le responsabilità della detentrice, individuata nella donna che aveva occupato l’abitazione fino alla fine di giugno. Nel rilasciare l’immobile, l’inquilina si era allontanata portando con sé soltanto un altro cane di piccola taglia e lasciando il Malinois all’interno del giardino. La Polizia Locale ha quindi deferito la donna alla Procura di Lecce per le ipotesi di reato di abbandono e maltrattamento di animali.