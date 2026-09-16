Meloni: addio al bollo per le auto piccole e medie

Bollo auto addio. Dal 2027 sarà cancellata “in modo strutturale una delle tasse più odiate dagli italiani”, una di quelle “sulla proprietà”. Riguarderà le vetture “di piccola e media potenza, fino a 80 kW, e i motoveicoli, con un’esenzione per un solo veicolo a cittadino”, ha annunciato con soddisfazione la premier Giorgia Meloni, al termine del Cdm che ha dato, tra l’altro, il via libera alla proroga del taglio delle accise sul gasolio ma ridotto rispetto ai 17 centesimi in vigore fino alla mezzanotte di domani. Dal 18 settembre il diesel costerà 12,2 centesimi in meno (tra accise e Iva), mentre dal 26 settembre fino al 5 ottobre lo sconto si dimezzerà a 6,1 centesimi.

Dallo stop al bollo nessun timore di aggravio per le casse di Regioni e province autonome, che infatti apprezzano in larga maggioranza la misura. Il governo coprirà il mancato introito pari in totale a circa 2,3 miliardi di euro anche con economie del Pnrr, fondi che al 30 giugno 2026 non sono stati utilizzati e per i quali non sussiste una destinazione giuridicamente vincolante e non c’è obbligo di rendicontazione all’Ue. La suddivisione per gli enti territoriali, comunque, sarà fatta il 31 marzo.

Dunque “la stragrande maggioranza del parco auto circolante” sarà esentata dalla tassa, ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, tra queste “Panda, 500, Clio, Yaris e Polo” per esempio. “Non ci sono limitazioni legate a Isee” ha aggiunto il leader della Lega, rilevando che il provvedimento “interviene su tutte le famiglie, riguarda milioni di due ruote, e il 70% del parco auto”.

Il ministro ha poi osservato che “l’economia sta andando bene” e quindi non si esclude che in manovra di possa andare oltre gli 80kw ed allargare la platea dei beneficiari. Con l’ulteriore impegno per “la limatura” del superbollo.