Gioele Paladini, doppio titolo regionale: trionfo nel triplo e nel lungo

Molfetta – Un fine settimana da incorniciare per Gioele Paladini, giovane talento salentino dell’atletica leggera, cresciuto nel vivaio dell’Atletica Lecce Pino Felice e tesserato per la USD Giovani Atleti.

Classe 2010, al suo primo anno nella categoria Allievi, Paladini ha conquistato a Molfetta due titoli regionali individuali, imponendosi prima nel salto triplo e, il giorno successivo, nel salto in lungo.

Nel triplo Gioele ha fatto registrare una prestazione di assoluto rilievo, atterrando a 14,55 metri, misura che gli è valsa il primo posto e il titolo regionale. Ventiquattro ore più tardi è arrivata la conferma nel lungo, con un salto di 6,74 metri, che gli ha permesso di salire nuovamente sul gradino più alto del podio.

Due risultati di grande spessore tecnico che confermano le qualità del giovane atleta e alimentano le aspettative in vista della prossima stagione indoor, nella quale Gioele è atteso tra i protagonisti dei Campionati Italiani di categoria.

Dietro questi risultati c’è un lavoro costante e meticoloso. Gioele, residente a Giorgilorio, non ha mai interrotto gli allenamenti neppure durante l’estate, lavorando con grande determinazione e continuità sulla pista di atletica intitolata al Prof. Pino Felice. A seguirlo quotidianamente è il padre Roberto Paladini, allenatore nazionale FIDAL e tecnico personale del giovane campione, con la collaborazione tecnica di Marco Felice.

La crescita di Gioele è dunque il frutto di talento, impegno e programmazione, elementi che gli hanno permesso di arrivare in grande condizione agli ultimi appuntamenti agonistici della stagione.

Il doppio successo di Molfetta rappresenta un importante passo nel percorso di un atleta ancora giovanissimo, ma già capace di confrontarsi con misure di rilievo e di mettere in mostra una notevole continuità di rendimento.

Le premesse per il futuro sono quindi più che positive. Se il percorso di crescita continuerà con la stessa determinazione, Gioele Paladini è destinato a regalare grandi soddisfazioni all’atletica salentina e a ritagliarsi un ruolo da protagonista anche a livello nazionale