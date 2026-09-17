Bollo auto, Congedo: via tassa iniqua grazie a Governo Meloni

“La cancellazione del bollo auto è una bella notizia per l’Italia e gli italiani. Una tassa iniqua e ingiusta che viene levata per il 70% delle automobili, senza privare di un euro le Regioni e i territori. Una misura cara per il centrodestra e per Fratelli d’Italia che hanno come obiettivo il rilancio del ceto medio e il sostegno per le famiglie.

Renderemo questa misura strutturale dimostrando che gli attacchi di queste ore delle opposizioni sono del tutto strumentali e falsi.

La sinistra non ha fatto altro che alzare le tasse ai cittadini, e ora che un esecutivo guidato dal centrodestra non fa che abbassarle grida senza vergogna allo scandalo. Continueremo a lavorare per il benessere degli italiani, specie quelli che hanno più sofferto la crisi”. Lo dice Saverio Congedo, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Finanze alla Camera.