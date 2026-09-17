Decaro: “Misura bollo auto in anno elettorale, sicuramente un caso”

“Quando i cittadini risparmiano è sempre una bella notizia. Il bollo auto però finanzia le regioni. Non è un dettaglio contabile, è una delle voci con cui le regioni pagano i servizi ai cittadini.
È indispensabile che il mancato gettito venga garantito integralmente alle regioni, con risorse certe e non soggette a rinvii: se così non fosse, saremmo costretti a ridurre i servizi ai cittadini.
Sono certo che sia un caso che la misura abbia validità per il 2027, l’anno in cui si vota. Ma anche il caso a volte ha un ottimo senso del tempismo”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro a proposito del taglio al bollo auto.
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