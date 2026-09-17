Fitto: una delle sfide sui territori è lo spopolamento delle aree interne

“I borghi rappresentano i luoghi in cui il patrimonio culturale incontra la vita quotidiana, dove identità, tradizioni, imprese e comunità continuano a generare valore. Per questo la loro valorizzazione non è soltanto una politica culturale, è una scelta strategica di sviluppo, di coesione e di futuro”. Lo ha detto Raffaele Fitto, Commissario europeo per la politica regionale nel videomessaggio inviato a ‘Pnrr Piccoli borghi’, la manifestazione di tre giorni a Cinecittà, promossa dal Ministero della Cultura, con i rappresentanti delle Istituzioni, degli enti territoriali e dei Comuni coinvolti nell’investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi”.

“In questi anni abbiamo dimostrato che la collaborazione tra Italia ed Unione Europea può produrre risultati concreti” aggiunge.

Il Pnrr “ha consentito all’Italia di avviare il più grande programma di investimenti e riforme della sua storia recente – ricorda -. L’investimento 2.1 attrattività dei borghi ne è una delle espressioni più concrete. Molti comuni hanno rigenerato spazi pubblici e patrimonio culturale, sostenuto nuove economie locali, imprese giovanili, servizi di comunità e nuovi modelli di sviluppo. Non un finanziamento a pioggia, ma un investimento orientato ai risultati e all’impatto reale sui territori”.

Una delle principali sfide “che abbiamo davanti va oltre l’orizzonte del piano. Penso al tema dello spopolamento delle aree interne che interessa migliaia di borghi e territori rurali – sottolinea -. Ed è per questo che la Commissione europea sta lavorando alla strategia Right to Stay. Un’iniziativa che nasce da un principio semplice ma fondamentale. Garantire ad ogni cittadino il diritto di scegliere di restare nel luogo in cui è nato senza essere costretto a partire per mancanza di lavoro, di servizio, di opportunità”.

In questo contesto “i fondi della politica di coesione rappresentano il principale strumento strutturale con cui l’Unione europea investe nei territori”. Come vicepresidente esecutivo della Commissione europea “il mio impegno è proprio quello di mantenere un dialogo costante tra le esigenze dei territori italiani e la programmazione europea. Stiamo definendo, come è noto, il prossimo quadro finanziario 2028-2034 e sono convinto che le esperienze maturate con l’investimento 2.1 e il percorso del Right to Stay possano orientare la futura politica europea per le aree interne ai piccoli comuni. Il lavoro che realizzerete in questi giorni offrirà un contributo prezioso”.