L’almanacco di oggi 4 settembre

Il Santo del giorno: Santa Rosalia. Il proverbio di Mesciu Ronzu: La furtuna quandu te ole, te troa. Significato: La fortuna quando ti vuole, ti viene a cercare.
– Sono nati in questo giorno
1850 Luigi Cadorna
1934 Cino Ricci
1974 Carmen Consoli
– Proverbio
Il primo giorno ospite, il secondo indiscreto, il terzo sfacciato, il quarto via da casa mia
– Accadde oggi
1912 si verifica un incidente all’interno della metropolitana londinese. 22 sono le persone ferite
– Scoperte
1915 Clarence Birdseye inventa i surgelati
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