Nardò, “La voce della Cattedrale: dal Barocco al Novecento”: protagonista l’organista Alessandra Chiarillo

Prosegue a Nardò al via la seconda parte del Festival Organistico del Salento. La programmazione musicale prosegue con un appuntamento dedicato alla grande letteratura organistica europea. Sabato 5 settembre, alle ore 20.30, nella Cattedrale di Nardò, l’organista Alessandra Chiarillo sarà protagonista del concerto “La voce della Cattedrale: dal Barocco al Novecento”.

Al centro della serata sarà il prezioso organo P. Inzoli del 1897, restaurato da E.C. Bonizzi nel 2025, le cui sonorità accompagneranno il pubblico in un percorso attraverso oltre due secoli di musica, da Johann Sebastian Bach fino a Jehan Alain.

Il programma si aprirà nel segno di Johann Sebastian Bach con il Preludio e Fuga in Mi maggiore BWV 566 e An Wasserflüssen Babylon BWV 653. Seguirà la Sonata n. 3 in La maggiore op. 65 di Felix Mendelssohn.

La seconda parte dell’itinerario musicale condurrà nel cuore del repertorio romantico e novecentesco: di Robert Schumann sarà proposta Träumerei, da Kinderszenen op. 15, nell’arrangiamento di Alexandre Guilmant; di Louis Vierne, figura centrale della scuola organistica francese, il celebre Carillon de Westminster. In programma anche l’Andantino in Sol minore CFF 54 di César Franck e, in chiusura, Litanies di Jehan Alain, una delle pagine più intense e trascinanti del repertorio organistico del XX secolo.

Alessandra Chiarillo, pianista e organista salentina, si è formata al Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli e al Conservatorio della Svizzera italiana, dove ha conseguito il Master of Arts in Music Pedagogy. Docente di pianoforte al Liceo Musicale “Alessandro Manzoni” di Varese, affianca all’attività didattica un’intensa attività concertistica, con particolare interesse per il repertorio organistico e per la valorizzazione degli strumenti storici. Si è esibita in diverse rassegne musicali italiane, tra cui Organalia, affrontando un repertorio che spazia dal Barocco alla musica del Novecento.

Il titolo “La voce della Cattedrale” richiama il ruolo dell’organo come autentica voce dello spazio sacro: uno strumento capace di attraversare epoche, linguaggi e sensibilità differenti e di esaltare, attraverso la musica, l’architettura e l’acustica della Cattedrale neretina.

L’appuntamento del 5 settembre offrirà così al pubblico l’occasione di ascoltare un repertorio di grande fascino.