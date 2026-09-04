La ricetta del giorno: Cozze al gratin

Ingredienti per 4 persone:

1 kg di cozze

1 spicco d’aglio

un bicchiere di vino bianco

sale affumicato q.b.

pepe nero q.b.

pan grattato q.b.

prezzemolo q.b.

olio extra vergine d’oliva q.b.

Procedimento:

Pulire le cozze e metterle in una pentola sul fuoco a fiamma vivace, spruzzare con il vino bianco ed attendere che le cozze si aprano. Successivamente aprire le cozze e sistemarle in una teglia rivestita da carta da forno. Condirle con un composto preparato precedentemente con il prezzemolo, il pan grattato, lo spicco di aglio tritato, un pizzico di sale affumicato, il liquido di cottura delle cozze (filtrato) e un filo d’olio. Pepate ed infornate a 180 gradi finché la panatura non si sarà dorata. Al termine distribuite sulle cozze il prezzemolo rimasto e condite con un filo d’olio extra vergine d’oliva.