Cocaina e crack in casa: si divide la coppia. Lui rimane in carcere scagiona la compagna che torna libera

ALESSANO (Lecce) – Lui in carcere; lei libera, scagionata dal compagno. Si chiude così l’udienza di convalida tenutasi nelle scorse ore davanti alla gip Giulia Proto di Attilio Cazzato, il 49enne di Alessano che avrebbe continuato a spacciare con la convivente Valentina Sergi, di 33 anni. E’ stato l’uomo ad addossarsi ogni responsabilità. Nel corso dell’interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha ammesso gli addebiti asserendo l’estraneità della compagna nella vicenda.

Anche la donna ha fatto scena muta ma ha spontaneamente dichiarato che non era a conoscenza della droga rinvenuta in casa. Per Cazzato, sussiste il rischio che se rimesso in libertà potrebbe commettere ulteriori reati e la detenzione di un quantitativo non proprio modesto di cocaina (100 grammi) che l’indagato spacciava al dettaglio denota a parere della giudice collegamenti con organizzazioni criminali.

Il blitz è stato eseguito il 21 settembre scorso. Dopo una perquisizione in casa gli agenti del Commissariato di Taurisano sequestrarono 109 grammi di droga complessivamente. Addosso Cazzato aveva 30 grammi di cocaina, mentre in casa e nell’armadio della camera da letto erano stati nascosti altri 58 grammi sempre di polvere bianca, 21,5 grammi di crack e 4 grammi di marijuana. I due erano difesi dall’avvocato Luca Puce.