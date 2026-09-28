Proteggere, rinnovare, resistere, reinventare: le Giornate del Patrimonio raccontano il trappeto di Magliano

MAGLIANO (CARMIANO) – Ci sono luoghi che, prima ancora di essere recuperati con la pietra e la calce, vanno recuperati nella memoria. Sono gli angoli minori del nostro patrimonio, quelli che non finiscono nelle guide turistiche ma che custodiscono, meglio di qualsiasi monumento celebrato, il modo in cui una comunità ha lavorato, sofferto e costruito la propria identità. Studiarli, proteggerli, restituirli alla fruizione pubblica non è un esercizio nostalgico: è un modo per capire da dove veniamo, e dunque per leggere con più consapevolezza chi siamo oggi. È in questa cornice che vanno lette le Giornate Europee del Patrimonio, l’iniziativa promossa che ogni anno invita i territori a riscoprire i propri beni culturali, materiali e immateriali.

A Magliano, frazione del comune di Carmiano, l’edizione 2026 delle Giornate ha avuto per protagonista il trappeto semipogeo, un bene che per oltre tre decenni era rimasto abbandonato e in stato di degrado. Edificato tra la fine del Seicento e i primi decenni del secolo successivo, fu l’unico frantoio attivo nella frazione fino a circa il 1950, quando cessò la produzione dell’olio “lampante” che per secoli aveva rappresentato una delle principali risorse economiche della Terra d’Otranto. Concluso il ciclo produttivo, la struttura fu utilizzata come stalla, poi come deposito, e infine lasciata a se stessa, subendo rimaneggiamenti che ne hanno alterato l’aspetto originario. Appartenuta in origine al conte Girolamo Giusso di Napoli, passò nelle disponibilità del Comune di Carmiano nel 2006. Tanto fu il legame tra il trappeto e l’identità del luogo che, tra il 1890 e il 1892, la strada su cui sorge cambiò nome: da “strada macchia”, per la folta vegetazione mediterranea che la caratterizzava, a via Trappeto, come tuttora si chiama.

A raccontare il percorso che ha portato al recupero del bene è Antonio Monte, architetto e ricercatore presso l’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del CNR, tra i protagonisti della sua valorizzazione. Alla domanda su cosa significhi restituire alla comunità un luogo rimasto per decenni nell’oblio, Monte non ha dubbi: “innanzitutto recuperare memoria e identità dei luoghi”, spiega, ricordando come si tratti della “memoria, l’identità di una popolazione che si è praticamente intrisa nella produzione dell’olio, nell’olivicoltura, ma soprattutto nella produzione dell’olio lampante, questo prodotto che è stato tanto ed è tanto demonizzato, ma in realtà ha costituito una delle principali risorse economiche della terra d’Otranto”.

Il percorso che ha portato al recupero non è stato semplice. “La difficoltà maggiore è stata quella di far capire all’opinione pubblica, agli amministratori, ai nostri politici l’importanza di un bene che poi, tra l’altro, appunto, come dicevo prima, è stata l’identità di una comunità”, racconta il ricercatore, che al trappeto di Magliano lega una storia personale: fu lui, insieme a Silvio Macchia, al professor Mario Spedicato e a Maria Rosaria Tornese, a farlo dichiarare di interesse culturale nel 1991, quando rischiava di essere demolito per fare spazio a nuove costruzioni. Da quella dichiarazione di tutela sono dovuti passare, come sottolinea Monte, “34 anni per fare questa operazione”, fino a quando un finanziamento del GAL ha reso possibile restituire il bene alla comunità locale.

Interessante e istruttiva è anche la spiegazione che il professor Monte offre sulla natura architettonica della struttura, definita “semipogea” perché, come chiarisce, “metà è scavata nel banco roccioso e metà è stata costruita”: una soluzione che a Magliano ha dato vita a un grande ambiente rettangolare, di circa diciotto metri per sette, interamente fuori terra, dove avvenivano la molitura e la torchiatura delle olive, mentre stalle, depositi e ambienti di servizio restano scavati nella roccia. Al tema conduttore scelto per l’edizione 2026 delle Giornate Europee del Patrimonio — proteggere, rinnovare, resistere, reinventare — Monte riconosce un’aderenza quasi letterale al caso di Magliano: “Abbiamo cercato di resistere, rinnovare, reinventare e proteggere”, afferma, ricordando come i lavori di restauro abbiano restituito anche informazioni preziose per gli studiosi, permettendo di ricostruire il passaggio dal trappeto “alla calabrese” a quello “alla genovese”, con una prima macina e successivamente tre.

Allargando lo sguardo al quadro nazionale, il ricercatore non nasconde le fragilità del sistema italiano di tutela, soprattutto per i beni minori disseminati nei piccoli centri. “Abbiamo un patrimonio rilevante, sia da un punto di vista come valenza patrimoniale che proprio come numeri”, osserva, per poi sintetizzare il nodo centrale della questione: “L’attenzione c’è, ma mancano le risorse”. Un problema che riguarda non solo gli ipogei come quello di Magliano, ma l’intero patrimonio industriale pugliese, dalle ex fabbriche di tabacco alle distillerie, spesso destinato a restare, nelle parole di Monte, “un patrimonio rilevante” ma in attesa di fondi in grado di poterlo valorizzare. “La riqualificazione e rigenerazione del trappeto semipogeo è stato il frutto di un interesse pubblico passato attraverso più amministrazioni che si sono succedute, segno evidente di una continuità amministrativa ed efficiente – dichiara il sindaco di Carmiano, Giovanni Erroi – Oggi, vedere un luogo storico come il trappeto semipogeo riprendere vita non può che aumentare la percezione positiva sull’operato degli amministratori pubblici, oltre a rappresentare un tangibile esempio di buona amministrazione”.

Il sindaco lega inoltre il recupero del trappeto al significato più ampio delle Giornate Europee del Patrimonio, definendo la partecipazione a questa edizione “un grande momento di unione culturale transnazionale”, perché, spiega, “la cultura va intesa come una grande entità europea”.

Infine, guardando alla ricaduta sul territorio e sui suoi abitanti, Erroi sottolinea come “la possibilità di poter visitare e vivere il trappeto semipogeo rappresenti per tutti i cittadini di Magliano e Carmiano un momento di riflessione sulle proprie radici e sulla storia del nostro territorio”, un’occasione che definisce “un vero ponte tangibile tra passato e presente per mantenere sempre viva la memoria, anche per le generazioni che verranno, del valore del nostro passato e della bellezza delle nostre origini”.