Scontro tra due auto e una finisce contro un’abitazione, rompendo la tubatura del gas

Taurisano (Lecce) – Allarme e preoccupazione nel pomeriggio di oggi, a Taurisano, per la fuoriuscita di gas in seguito ad un incidente stradale.

Lo scontro è avvenuto, per cause in corso di accertamento, tra due mezzi, un Land Rover Defender e una Peugeot in via Silvio Pellico. E dopo l’impatto il fuoristrada è andato a finire contro il muro di un’abitazione e ha rotto il tubo del gas. Da qui la fuoriuscita della sostanza avvertita in poco tempo in tutta la zona circostante.

Subito è scattato l’allarme per paura di un’esplosione e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Ugento, che sono riusciti a bloccare la fuoriuscita di gas. Ovviamente tutta l’area circostante è stata evacuata.

Ai rilievi dell’incidente hanno provveduto gli agenti della Polizia locale di Taurisano, mentre i tecnici del gas hanno lavorato per riparare la tubatura.