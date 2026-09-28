Più controlli e droni contro le corse clandestine sulle litoranee e il Prefetto convoca una task force

Lecce – Contromisure immediate contro le corse clandestine. Dopo il tragico sinistro mortale verificatosi nel pomeriggio di ieri, 27 settembre, lungo la Strada Provinciale 358, in cui hanno perso la vita due giovani motociclisti, la Prefettura di Lecce intensifica ulteriormente le azioni di prevenzione e contrasto alle competizioni motoristiche non autorizzate sulle arterie costiere.

Il Prefetto di Lecce, Natalino Manno, esprime una ferma e netta condanna nei confronti delle corse clandestine e di ogni condotta irresponsabile legate ai raduni automobilistici e motociclistici illegali. Tali sconsiderate manovre trasformano le strade pubbliche in pericolose piste da velocità, mettendo a rischio l’incolumità della collettività e rappresentando una ferita profonda e inaccettabile per l’intera comunità salentina.

Per affrontare con immediatezza l’emergenza, il Prefetto ha indetto una riunione tecnica coordinata per venerdì 9 ottobre, alle ore 16, con l’intento di varare un nuovo piano strategico d’intervento.

In vista dell’incontro, è stato richiesto ai Sindaci dei Comuni costieri interessati (Otranto, Santa Cesarea Terme, Castro, Andrano, Tricase, Gagliano del Capo e Castrignano del Capo) di predisporre e trasmettere una programmazione semestrale dei turni di presidio straordinario delle rispettive Polizie locali. Tali servizi di controllo dinamico copriranno in maniera capillare i fine settimana (nelle fasce orarie mattutine e pomeridiane) e opereranno in stretto raccordo con le forze di Polizia statali e la Polizia provinciale, secondo le modalità operative dettagliate che verranno definite nell’apposito Tavolo tecnico presieduto dal Questore Giampietro Lionetti.

Queste misure straordinarie di presidio ed intercettazione rappresentano una risposta tempestiva adottata nelle more delle soluzioni tecniche definitive e strutturali già in fase di programmazione. A tal proposito, si fa riferimento all’ambizioso progetto da 20 milioni di euro promosso dalla Provincia di Lecce ed inserito nei finanziamenti del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), finalizzato alla riqualificazione, alla messa in sicurezza e alla moderazione del traffico di tutto lo snodo litoraneo.

I dispositivi di controllo dinamico e l’impiego dei laboratori mobili della Motorizzazione Civile e dei droni proseguiranno con massima severità, disponendo il sequestro immediato e la confisca dei veicoli con caratteristiche costruttive alterate.

“Desidero esprimere il mio personale cordoglio alle famiglie delle vittime per la tragedia che le ha colpite. Non tollereremo oltre che le nostre litoranee, patrimonio di inestimabile pregio paesaggistico, vengano scambiate per circuiti di gara da pochi irresponsabili. La perdita di vite umane richiede risposte rigorose e coese. Accanto all’impegno strutturale della Provincia, lo Stato e le Amministrazioni locali metteranno in campo una presenza costante e rigorosa per ripristinare la legalità ed assicurare la fruizione sicura delle nostre strade”, ha dichiarato il Prefetto Natalino Manno, che ha contestualmente richiamato tutta la cittadinanza al senso di responsabilità per evitare ulteriori tragedie come quella verificatasi ieri.