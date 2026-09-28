Mondiali Uci Mtb Marathon 2028. Il Presidente Tarantino: “Dal Salento un progetto locale diventa internazionale”

“E’ una bella storia che parte da Spongano, da un’associazione e da un gruppo di persone che dieci anni fa hanno deciso di costruire qualcosa sul proprio territorio. Un percorso che oggi ha portato ad un Campionato del Mondo. È la dimostrazione che dai nostri centri più piccoli, dalla passione e dall’impegno dei cittadini possono nascere progetti capaci di raggiungere una dimensione internazionale”. A dichiararlo il presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino.

Il 14 e 15 ottobre 2028, infatti, la cittadina di Castro ospiterà i Campionati del Mondo UCI Mountain Bike Marathon Elite e Master, nell’ambito della X Legend, organizzata dalla Asd Ciclo Club Spongano.

“Il valore della X Legend, una competizione nata nel Salento, sta anche qui. Non è un grande evento arrivato dall’esterno e semplicemente ospitato dal Salento, ma una manifestazione cresciuta nel Salento, edizione dopo edizione, fino a conquistare credibilità nel circuito nazionale e internazionale. Dietro questo risultato ci sono organizzazione, volontariato, istituzioni e una comunità che ha accompagnato questa crescita. A Giuseppe Maggiore, al Cicloclub Spongano e a quanti hanno lavorato in questi anni va il riconoscimento della Provincia di Lecce. Adesso si apre una fase nuova e più impegnativa. Il 2028 deve trovarci pronti, perché un Campionato del Mondo non riguarda soltanto chi lo organizza o i Comuni attraversati dalla gara, è un appuntamento del Salento e per questo occorre costruirlo insieme”, conclude Tarantino.