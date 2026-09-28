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Il Consiglio Comunale approva la svolta sullo Statuto Civico. Il 5 febbraio diventa festività ufficiale con eventi e stop ad uffici e scuole

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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