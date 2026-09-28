Il Consiglio Comunale approva la svolta sullo Statuto Civico. Il 5 febbraio diventa festività ufficiale con eventi e stop ad uffici e scuole

GALLIPOLI (LE) – Il Consiglio Comunale ha approvato ufficialmente all’unanimità la modifica dell’Articolo 4 dello Statuto Civico, introducendo una novità attesissima: a partire dal 1° gennaio 2027, il 5 febbraio – solennità di Sant’Agata – sarà a tutti gli effetti la festività cittadina ufficiale, per valorizzare il legame storico nato dal recente gemellaggio con Catania. Con questo atto, uffici pubblici, scuole e attività del territorio si fermeranno per celebrare l’identità gallipolina.

“Oggi abbiamo approvato un atto di profondo amore e rispetto per la nostra storia – commenta il Sindaco Flavio Fasano – perché istituire la festività civile il 5 febbraio ci permette di dare il giusto lustro ai festeggiamenti in onore di Sant’Agata, che d’ora in poi non saranno solo un momento di culto, ma motivo di aggregazione per tutta la cittadinanza e valorizzazione del nostro comune sentire. Lo facciamo subito dopo il gemellaggio con la città di Catania ed i festeggiamenti appena tenutisi in onore del culto agatino, che hanno confermato, qualora ve ne fosse bisogno, il legame profondo ed indissolubile tra la nostra comunità e la santa catanese.

Le scuole, i professionisti e gli uffici pubblici avranno un giorno dedicato per fermarsi e celebrare le nostre radici comuni. Con questa modifica abbiamo inoltre voluto riordinare inoltre la memoria ufficiale dei nostri Patroni e Protettori storici, custodendone il valore senza cancellare nulla, ma anzi rilanciandolo verso il futuro. Ringrazio tutto il Consiglio per aver dato il via libera a una scelta che unisce la nostra comunità nel segno dell’identità.”

Accanto alla storica decisione sulle tradizioni locali, l’assise consiliare ha approvato una fitta serie di provvedimenti cruciali per la gestione della macchina amministrativa, del welfare e del territorio. Oltre alla revisione statutaria, l’ordine del giorno ha visto l’approvazione di importanti delibere per la vita economica e sociale della città. L’assise ha dato il via libera a una serie di variazioni al bilancio di previsione 2026-2028 (inclusa l’applicazione dell’avanzo di amministrazione dello scorso esercizio), all’approvazione del Bilancio consolidato 2025 del Gruppo Amministrazione Pubblica e al riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio per garantire la solidità dei conti comunali.

Via libera cruciale all’approvazione della Convenzione per la gestione associata del Piano Sociale di Zona 2026–2028 e del relativo cofinanziamento, uno strumento fondamentale per garantire i servizi di assistenza e le politiche sociali sul territorio. Sul fronte dei servizi interni, è stato votato lo scioglimento della convenzione di segreteria comunale con il Comune di Surbo; approvate inoltre alcune modifiche tecniche, tra cui la correzione di un errore materiale nelle tavole del PRG relativo al Piano di Zona 167 e gli indirizzi per delocalizzare una cabina elettrica in via della Costituzione. Infine, è stato aggiornato il regolamento della Commissione Locale Integrata per il Paesaggio e le Zone archeologiche. Infine il Consiglio ha deliberato l’uscita ufficiale del Comune dall’Associazione Nazionale “Borghi Autentici d’Italia”.