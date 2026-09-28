Pd, il segretario Marrocco vara la nuova segreteria provinciale: “Un mix di esperienza, competenza e rinnovamento”

LECCE – Il Partito Democratico della provincia di Lecce ridisegna la propria squadra dirigente in vista dei prossimi appuntamenti politici. Il segretario provinciale Luciano Marrocco ha annunciato la composizione della nuova segreteria, formata da amministratori, segretari di circolo, militanti e giovani provenienti dalle diverse realtà del territorio salentino. “Questa mattina ho provveduto alla nomina della segreteria provinciale del Partito Democratico. Ho costruito una squadra con tanto entusiasmo e voglia di fare, a servizio delle nostre comunità democratiche salentine e del territorio”, dichiara Marrocco. Ad affiancare il segretario saranno due vicesegretari: Gabriele Abaterusso, confermato nell’incarico e con delega anche a trasporti, mobilità e infrastrutture, e Marco Cazzorla, che assumerà anche la responsabilità organizzativa.



La nuova segreteria sarà composta da Toni Piteo, con delega agli Enti locali, Turismo e Politiche di promozione territoriale; Emanuele Gatto, Associazionismo e Terzo settore; Giacomo Fronzi, Università, Formazione e partecipazione politica; Francois Imperiale, Agricoltura e Politiche del cibo; Laura Manta, Sud e Aree interne; Marco Marazia, Lavoro e Legalità; Loredana Di Cuonzo, Cultura e Informazione; Graziana Ronzino, Politiche della salute; Marco Nuzzo, Innovazione, Transizione digitale, Sviluppo economico e imprese, zone industriali e artigianali; Laura Martina, Riforme e riordino territoriale; Pippi Nocera, Conferenza programmatica permanente; Giuseppe Vergari, Restanza e Politiche giovanili; Rebecca Santoro, Politiche europee, Pubblica amministrazione, Giustizia e Professioni; Laura Di Bella, Istruzione e Povertà educativa; Maria Antonietta Pareo, Diritto alla casa e contrasto alle diseguaglianze; Anna Rita Sergi, Ambiente, Clima ed Ecologia.

A coordinare la segreteria sarà Paola Povero, alla quale viene affidato anche il rapporto con i circoli. Nello staff del segretario provinciale entreranno inoltre Andrea Ciardo e Cosimo Tarantino, che avranno particolare attenzione per il tesseramento, la comunicazione, il coordinamento dell’iniziativa politica e l’organizzazione delle Feste de L’Unità. Marrocco indica così la linea della nuova squadra, chiamata a rafforzare il radicamento del partito sul territorio in una fase politica che lo stesso segretario definisce complessa. “Sono certo che questa segreteria, con le sensibilità e competenze che esprime, potrà continuare a potenziare il lavoro che il Partito Democratico provinciale sta facendo sui territori in un momento politico e sociale complesso. È il giusto mix tra esperienza, competenza, rappresentanza territoriale e rinnovamento”. Il prossimo passaggio sarà l’Assemblea provinciale: Marrocco annuncia che sarà convocata, d’intesa con la presidente provinciale Franca Leo, subito dopo la Direzione nazionale, con l’obiettivo di aprire la fase che accompagnerà il Pd salentino verso le elezioni politiche. “A tutti l’augurio di buon lavoro”, conclude il segretario provinciale.