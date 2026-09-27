Galatina, Corso Porta Luce resta chiuso: lavori conclusi, ma manca ancora una data per la riapertura

GALATINA – L’intervento è terminato, ma la strada non è stata ancora riaperta. A oltre un mese dall’allarme dato da alcuni commercianti sulla situazione di Corso Porta Luce, l’amministrazione non ha indicato tempi certi per il ritorno alla normale circolazione. Nel frattempo, la chiusura di Tata e il trasferimento annunciato di OVS riaccendono l’attenzione sulle difficoltà del commercio cittadino. Corso Porta Luce è ancora chiuso nonostante i lavori risultino conclusi. “La mancata riapertura mantiene in una condizione di incertezza residenti, automobilisti e operatori economici, mentre dal commercio arrivano segnali che non possono essere ignorati – spiega Marco Vespucci di SOS Informatic, che nei mesi scorsi, insieme ad alcuni commercianti ha messo in luce alcune perplessità su questa vicenda – A distanza di oltre un mese dal primo allarme lanciato sulla necessità di restituire la strada alla città, la situazione appare sostanzialmente immutata. Il cantiere che per mesi ha interessato uno degli assi storicamente più importanti per l’accesso al centro urbano ha completato il suo intervento, ma resta ancora da capire quando Corso Porta Luce tornerà effettivamente percorribile. Nel frattempo, però, il commercio continua a fare i conti con la realtà.

La chiusura di Tata, marchio nazionale presente a Galatina da diversi anni, rappresenta un segnale che merita attenzione. A questa si aggiunge il trasferimento annunciato di OVS, altra importante insegna che per anni ha contribuito a caratterizzare l’offerta commerciale della zona. Sarebbe superficiale attribuire automaticamente queste scelte alla sola chiusura di Corso Porta Luce. Le strategie dei grandi gruppi rispondono a dinamiche aziendali, commerciali e immobiliari più complesse. Ma sarebbe altrettanto superficiale non interrogarsi su ciò che sta accadendo. Perché il problema non riguarda soltanto due marchi. Riguarda la capacità di una città di conservare il proprio tessuto commerciale, tutelare gli investimenti già realizzati e creare condizioni sufficientemente attrattive perché nuove imprese decidano di arrivare anziché quelle presenti scegliere di andare altrove. Ed è probabilmente questa la riflessione che oggi Corso Porta Luce impone a Galatina.

Per mesi agli operatori economici della zona è stato chiesto, inevitabilmente, di convivere con un cantiere. La riqualificazione di uno spazio urbano comporta disagi e sacrifici e chi lavora lungo quell’asse ne ha sopportato direttamente le conseguenze. Una situazione temporanea può essere affrontata quando esiste una prospettiva certa. Diventa molto più difficile quando, terminati i lavori, all’orizzonte rimane l’incertezza. Un’impresa, infatti, non ragiona con i tempi della politica o della burocrazia. Ogni mese deve pagare stipendi, affitti, fornitori, utenze e imposte. Deve produrre fatturato e deve programmare il proprio futuro. Quando cambiano l’accessibilità di una strada, i flussi di traffico o le abitudini di chi frequenta una zona commerciale, cambiano inevitabilmente anche le condizioni nelle quali quell’impresa aveva deciso di investire. Ed è proprio su questo terreno che la politica locale dovrebbe tornare a interrogarsi. Quanto può essere chiesto a un’attività commerciale di attendere?

E soprattutto: chi tutela chi ha investito quando condizioni indipendenti dalla propria volontà modificano per mesi il contesto nel quale quell’investimento era stato realizzato? Sono interrogativi che vanno oltre la singola vicenda di Corso Porta Luce. Negli ultimi mesi il dibattito cittadino si è concentrato molto sulla futura destinazione della strada: carrabile, pedonale, parzialmente pedonale, aperta soltanto in determinate fasce orarie. È un confronto legittimo e probabilmente necessario.

Ma rischia di diventare secondario se, mentre si discute del modello ideale di strada, quella strada perde progressivamente la propria capacità commerciale. Una riqualificazione urbana non può essere valutata soltanto attraverso la qualità del basolato, dell’illuminazione o dell’arredo urbano. Il successo di un intervento si misura anche nella capacità di riportare persone, investimenti e attività economiche. Una strada riqualificata ma progressivamente svuotata delle sue attività sarebbe una vittoria urbanistica e, contemporaneamente, una sconfitta economica. Ed è questo lo scenario che occorre evitare.

Ma Corso Porta Luce rischia di essere soltanto la manifestazione più evidente di una questione che riguarda l’intera città. Negli ultimi anni Galatina ha visto crescere l’offerta legata alla ristorazione e all’intrattenimento. Cocktail bar, hamburgerie, pub e nuovi locali contribuiscono alla vitalità del centro, generano occupazione e rappresentano investimenti imprenditoriali che meritano rispetto e sostegno. Il problema non è la loro presenza. Il problema sarebbe immaginare che possano essere sufficienti, da soli, a costruire l’attrattività economica di una città. Perché Galatina, storicamente, ha rappresentato qualcosa di più. Per decenni persone provenienti dai comuni vicini hanno raggiunto la città non soltanto per trascorrere una serata, ma per acquistare, cercare determinati prodotti, usufruire di servizi, incontrare professionisti e trovare attività commerciali che facevano di Galatina un punto di riferimento per un territorio molto più ampio dei suoi confini comunali. È questa funzione che occorre preservare.

Una città attrattiva non può vivere soltanto la sera. Deve avere una ragione per essere frequentata alle dieci del mattino, alle quattro del pomeriggio e durante tutta la settimana.

Altrimenti il rischio è quello di ritrovarci, tra qualche anno, con una Galatina piena di cocktail bar, hamburgerie e locali, ma progressivamente più povera proprio di quei negozi e di quei servizi che per anni hanno portato persone dai paesi vicini. Non sarebbe una crescita.

Sarebbe semplicemente una trasformazione dell’economia cittadina che merita di essere governata prima che diventi irreversibile. Ristorazione, intrattenimento, commercio e servizi non devono essere messi gli uni contro gli altri.

Devono convivere.

Ed è proprio questa capacità di costruire un equilibrio che distingue una città semplicemente frequentata da una città realmente attrattiva.

Perché una città può riempirsi il sabato sera e contemporaneamente impoverirsi dal lunedì al venerdì.

Può avere tavolini pieni e vetrine vuote.

Può attirare centinaia di persone per qualche ora e, nello stesso tempo, perdere lentamente quella centralità commerciale che ha costruito in decenni.

Ed è forse questa la domanda più importante che dovremmo porci oggi:

quale Galatina vogliamo costruire nei prossimi dieci anni?

Una città prevalentemente orientata al consumo serale oppure un centro capace di affiancare alla ristorazione un commercio forte, servizi, professionisti, famiglie e imprese?

Le due cose possono e devono convivere.

Ma perché accada serve una strategia.

Ed è proprio per questo che la vicenda di Corso Porta Luce assume un significato che va oltre la sua riapertura.

Non si tratta di mettere in discussione i lavori realizzati né di tornare alle contrapposizioni degli ultimi mesi. Si tratta, al contrario, di capire quale debba essere il passo successivo.

Se esistono impedimenti tecnici, amministrativi o di sicurezza che oggi non consentono la riapertura di Corso Porta Luce, sarebbe opportuno comunicarli alla città e indicare con chiarezza i tempi necessari per superarli.

Se quegli impedimenti non esistono più, invece, diventa difficile comprendere perché una strada sulla quale i lavori sono terminati debba continuare a rimanere chiusa.

Dopo la riapertura ci sarà tutto il tempo per discutere del futuro.

Si potranno valutare sperimentazioni, fasce pedonali, nuovi modelli di mobilità, iniziative capaci di attrarre persone e una strategia complessiva per rilanciare l’intera area.

Ma oggi esiste un’urgenza diversa.

Restituire certezza a chi in Corso Porta Luce vive e soprattutto lavora.

La chiusura di Tata e il trasferimento di OVS non devono diventare argomenti da utilizzare in una contrapposizione politica. Dovrebbero essere, piuttosto, segnali capaci di accendere una riflessione più profonda sul futuro commerciale della città.

Perché quando un’attività chiude non scompare soltanto un’insegna.

Si perde un pezzo di attrattività, diminuiscono le ragioni per frequentare quella zona e diventa più difficile convincere qualcun altro a investire nello spazio lasciato vuoto.

È un meccanismo che molte città hanno conosciuto e che, una volta avviato, può essere difficile invertire.

Perdere un’attività è facile.

Ricostruire un sistema commerciale dopo averlo progressivamente impoverito può richiedere anni.

Per questo la questione di Corso Porta Luce oggi non riguarda più soltanto una strada.

Riguarda una domanda molto più importante:

Galatina è ancora capace di salvaguardare chi investe nel proprio centro urbano e, allo stesso tempo, di conservare quella capacità di attrazione che per decenni l’ha resa un riferimento per tutto il territorio circostante?

La risposta non arriverà dalle dichiarazioni, ma dalle scelte che verranno compiute.

A cominciare dalla più semplice e ormai più attesa: indicare una data certa e, appena le condizioni lo consentiranno, riaprire Corso Porta Luce. Perché dopo mesi trascorsi a discutere di come dovrà essere la strada del futuro, il rischio più grande sarebbe dimenticare chi quella strada — e questa città — deve continuare a viverla nel presente”.