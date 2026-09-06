Auto distrutta dalle fiamme nella notte: indagini in corso

NARDÒ (Lecce) – Un’auto completamente distrutta e indagini avviate per risalire alle cause del rogo, è questo il bilancio dell’intervento compiuto all’alba dai Vigili del Fuoco nel centro abitato di Nardò.

L’allarme è scattato intorno alle 4.40 del mattino, quando una squadra del distaccamento di Gallipoli è intervenuta d’urgenza in via Tito Schipa per l’incendio di un mezzo parcheggiato lungo la strada. All’arrivo dei soccorritori, il fuoco aveva già avvolto interamente una Volvo C40.

I pompieri hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area circostante per evitare rischi alle strutture o ai veicoli vicini. Sul posto, per avviare gli accertamenti di rito e i rilievi coordinati con la squadra dei Vigili del Fuoco, sono giunti i Carabinieri del NORM della Compagnia di Gallipoli. Restano da chiarire la natura dell’incendio e le cause che hanno scatenato le fiamme.