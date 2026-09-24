Autovelox di Cavallino sulla Maglie–Lecce: da giorni funzionerebbe uno solo dei tre segnalatori che preannunciano la postazione. D’Agata: “Il Comune verifichi”

Ancora una volta torna al centro dell’attenzione l’autovelox installato dal Comune di Cavallino sulla S.S. 16 Maglie–Lecce, in direzione del capoluogo salentino, apparecchiatura sulla quale lo “Sportello dei Diritti” è intervenuto più volte negli ultimi anni. Da diversi giorni, infatti, stanno giungendo alla nostra associazione numerose segnalazioni di automobilisti che lamentano il possibile malfunzionamento dei dispositivi luminosi posti a preavviso della postazione di rilevamento della velocità.

Secondo quanto riferitoci, dei tre segnalatori che avvertono gli utenti della strada dell’approssimarsi dell’autovelox, soltanto uno risulterebbe regolarmente funzionante, mentre gli altri non fornirebbero la consueta segnalazione luminosa. Una circostanza che, se definitivamente confermata, merita un’immediata verifica da parte del Comune di Cavallino e degli organi competenti. Non è infatti accettabile, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” , che si pretenda dagli automobilisti il massimo e rigoroso rispetto delle norme del Codice della strada e, contemporaneamente, non venga assicurata altrettanta attenzione alla piena efficienza di tutti i sistemi predisposti per segnalare preventivamente la presenza degli strumenti di rilevazione della velocità. La questione assume ancora maggiore rilievo proprio per la storia di questa postazione.

L’autovelox di Cavallino, installato sulla S.S. 16 al km 963+800 in direzione Lecce, sin dalla sua attivazione nel marzo 2022 è stato oggetto di numerosi interventi dello “Sportello dei Diritti”. Nei precedenti comunicati relativi alla postazione era stata evidenziata anche la presenza della segnaletica preventiva, integrata da segnalazione luminosa. Peraltro, proprio nei giorni scorsi lo “Sportello dei Diritti” è nuovamente intervenuto sull’autovelox di Cavallino dopo una sentenza del Giudice di Pace di Lecce del 15 settembre 2026, relativa alla questione dell’omologazione e all’applicazione del D.M. 125/2026. «Non vogliamo trarre conclusioni affrettate – sottolinea D’Agata – ma le segnalazioni ricevute sono tali e tante da rendere opportuna una verifica immediata. Se davvero due dei tre dispositivi luminosi di preavviso non funzionano, ci chiediamo da quanto tempo persista questa situazione e, soprattutto, perché non si sia ancora provveduto al loro ripristino».