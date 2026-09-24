Le previsioni meteo di domani 25 settembre 2026

Condizioni di tempo instabile al mattino su tutta la regione con nuvolosità irregolare in transito associata a piogge e temporali sparsi. Nel pomeriggio tempo in miglioramento salvo residui fenomeni sul Salento. Maggiori spazi di sereno in serata e nottata.

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni, con molti addensamenti sulla Pianura Padana e sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio poche variazioni, con maggiori spazi soleggiati specie al Nord-Est. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, addensamenti bassi sul Piemonte.

AL CENTRO

Al mattino locali piogge attese in Abruzzo, sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio stabilità diffusa su tutti i settori con cieli prevalentemente soleggiati. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni o al più il transito di qualche innocua velatura.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con piogge sparse e locali temporali, più asciutto sulla Campania con disturbi nuvolosi e sulla Sardegna con maggiori spazi di sereno. Al pomeriggio ancora qualche fenomeno su Calabria e Sicilia, migliora altrove con anche ampie schiarite. Tra la serata e la notte tempo prevalentemente stabile con cieli sereni, salvo residui fenomeni sulla Sicilia.