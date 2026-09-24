Le previsioni meteo di domani 25 settembre 2026

Puglia
Condizioni di tempo instabile al mattino su tutta la regione con nuvolosità irregolare in transito associata a piogge e temporali sparsi. Nel pomeriggio tempo in miglioramento salvo residui fenomeni sul Salento. Maggiori spazi di sereno in serata e nottata.
AL CENTRO
Al mattino locali piogge attese in Abruzzo, sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio stabilità diffusa su tutti i settori con cieli prevalentemente soleggiati. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni o al più il transito di qualche innocua velatura.
AL SUD E SULLE ISOLE
Al mattino tempo stabile con piogge sparse e locali temporali, più asciutto sulla Campania con disturbi nuvolosi e sulla Sardegna con maggiori spazi di sereno. Al pomeriggio ancora qualche fenomeno su Calabria e Sicilia, migliora altrove con anche ampie schiarite. Tra la serata e la notte tempo prevalentemente stabile con cieli sereni, salvo residui fenomeni sulla Sicilia.
Temperature minime stabili o in generale lieve rialzo salvo una lieve flessione al Nord e sulla Sardegna, massime in lieve rialzo sul medio versante tirrenico e Isole maggiori ed in calo sul resto d’Italia.
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